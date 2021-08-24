После прокурорского вмешательства нарушения устранили
Как выяснила прокурорская проверка, сельское поселение «Мурочинское» в Кяхтинском районе Бурятии нарушило закон об общих принципах организации местного самоуправления.
Администрацией сельского поселения не актуализированы сведения в федеральной информационной адресной системе по 18 объектам, находящимся на территории Кяхтинского района. Кроме того, инвентаризация сведений об адресах объектов в целях проверки достоверности и актуальности содержащихся в реестре сведений не проведена.
В суд был направлен иск о понуждении администрации сельского поселения «Мурочинское» устранить нарушения закона. Суд иск удовлетворил.
Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.
В селе в Бурятии нарушили закон в сфере инвентаризации адресов
Общество, Фото:
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