В Улан-Удэ осуждённые «отметили» День рождения Чебурашки

Осуждённые женщины мастерили мягкие игрушки



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся конкурс мягких игрушек, сделанных руками осуждённых. Конкурс приурочили ко Дню рождения Чебурашки, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Осуждённые женщины мастерили свои игрушки из подручных материалов: ткани, кожи, пряжи и синтепона, с использованием различных аксессуаров.



По итогам конкурса победу одержали осуждённые второго отряда.



По мнению жюри, каждая из представленных конкурсных работ отличается своей оригинальностью и уникальностью.

