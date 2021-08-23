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В Улан-Удэ осуждённые «отметили» День рождения Чебурашки

В Улан-Удэ осуждённые «отметили» День рождения Чебурашки
Общество, 
Осуждённые женщины мастерили мягкие игрушки

В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся конкурс мягких игрушек, сделанных руками осуждённых. Конкурс приурочили ко Дню рождения Чебурашки, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Осуждённые женщины мастерили свои игрушки из подручных материалов: ткани, кожи, пряжи и синтепона, с использованием различных аксессуаров.

По итогам конкурса победу одержали осуждённые второго отряда.

По мнению жюри, каждая из представленных конкурсных работ отличается своей оригинальностью и уникальностью.
осужденные конкурс

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