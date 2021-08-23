Осуждённые женщины мастерили мягкие игрушки
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся конкурс мягких игрушек, сделанных руками осуждённых. Конкурс приурочили ко Дню рождения Чебурашки, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Осуждённые женщины мастерили свои игрушки из подручных материалов: ткани, кожи, пряжи и синтепона, с использованием различных аксессуаров.
По итогам конкурса победу одержали осуждённые второго отряда.
По мнению жюри, каждая из представленных конкурсных работ отличается своей оригинальностью и уникальностью.
В Улан-Удэ осуждённые «отметили» День рождения Чебурашки
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