В турнире примут участие команды Читы и районов края
Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч-2021» состоятся в Чите. Торжественная церемония открытия пройдёт 28 августа в 11:00 на площади имени Ленина. В мероприятии примут участие команды Читы и муниципальных районов Забайкальского края.
К участию в соревнованиях допускаются участники в следующих возрастных категориях: 16 лет и младше, 16-18 лет, а также от 19 лет и старше. В состав команды будет входить четыре человека (три игрока на площадке и один запасной).
- Приглашаем всех любителей баскетбола на данные соревнования. Мероприятие традиционное, которое полюбилось горожанам. На соревнованиях выявят лучшие команды по уличному баскетболу среди всех возрастных групп. Победителей и призёров ждёт наградная продукция Минспорта России, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Начало соревнований - в 11:30. Для участия в турнире необходима регистрация. Соревнования будут проходить с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье пройдут всероссийские соревнования по баскетболу
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