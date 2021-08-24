Максимальная температура днём составит +22
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 августа, ночью по республике преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +10,+15, местами до +3, днём +16,+22.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью +11,+13, днём +19,+21.
В Бурятии местами кратковременные дожди
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