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«Моржей» Бурятии приглашают на фестиваль «Енисеюшка»

«Моржей» Бурятии приглашают на фестиваль «Енисеюшка»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Красноярском крае состоится фестиваль холодового плавания

Спортсменов Бурятии приглашают на открытый городской фестиваль холодового плавания «Енисеюшка - 2021». Мероприятие пройдёт на реке Енисей с 28 по 29 августа. В фестивале ежегодно участвуют «моржи» из разных городов России: Красноярска, Зеленогорска, Ачинска, Новосибирска, Иркутска, Барнаула и Тюмени.

28 августа соревнования проводятся в акватории Енисея на короткие дистанции: 50 м кроль (мужчины и женщины), 50 м брасс (мужчины и женщины), командная эстафета 4х50 м, 1000 м (мужчины и женщины).

29 августа соревнования проводятся в акватории реки Енисей на участке от Дивногорска до Красноярска (до коммунального моста). Протяжённость дистанции составляет 35 км при температуре воды 8-10 градусов. Здесь пройдут командная эстафета 8 человек по 25-30 минут, полумарафон протяжённостью 17,5 км, марафон протяжённостью 35 км. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.

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плавание моржи спорт фестиваль Красноярск Енисей

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