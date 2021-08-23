В Красноярском крае состоится фестиваль холодового плавания
Спортсменов Бурятии приглашают на открытый городской фестиваль холодового плавания «Енисеюшка - 2021». Мероприятие пройдёт на реке Енисей с 28 по 29 августа. В фестивале ежегодно участвуют «моржи» из разных городов России: Красноярска, Зеленогорска, Ачинска, Новосибирска, Иркутска, Барнаула и Тюмени.
28 августа соревнования проводятся в акватории Енисея на короткие дистанции: 50 м кроль (мужчины и женщины), 50 м брасс (мужчины и женщины), командная эстафета 4х50 м, 1000 м (мужчины и женщины).
29 августа соревнования проводятся в акватории реки Енисей на участке от Дивногорска до Красноярска (до коммунального моста). Протяжённость дистанции составляет 35 км при температуре воды 8-10 градусов. Здесь пройдут командная эстафета 8 человек по 25-30 минут, полумарафон протяжённостью 17,5 км, марафон протяжённостью 35 км. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
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«Моржей» Бурятии приглашают на фестиваль «Енисеюшка»
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