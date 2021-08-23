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Читинские регбисты стали чемпионами Вооружённых сил

Читинские регбисты стали чемпионами Вооружённых сил
Общество,  Фото:федерация регби Забайкальского края
Восточный военный округ победил на чемпионате по регби-7

22 августа в Казани на стадионе «Тулпар» состоялся заключительный этап первого в истории чемпионата Вооружённых сил по регби-7. Победителем турнира стала сборная Восточного военного округа, в финале одержавшая «сухую» победу над командой Северного флота – 12:0.

- Хочется отметить, что команда полностью состоит из игроков Читинского военного гарнизона, - рассказала о сборной ВВО федерация регби Забайкальского края.

Бронзовые награды завоевала сборная Военно-Морского флота, которая обыграла Западный военный округ со счётом 27:7. Об этом сообщает пресс-служба московского регби-клуба ЦСКА.
регби чемпионат военнослужащие ВВО Чита спорт

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