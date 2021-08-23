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В Иркутске стартовала акция «Скажи мусору НЕТ»

В Иркутске стартовала акция «Скажи мусору НЕТ»
Общество,  Фото:pixabay.com
В передвижных пунктах начат приём вторсырья

С 23 по 27 августа в Иркутске проходит акция «Скажи мусору НЕТ». Во всех районах города будут работать передвижные пункты по раздельному сбору вторсырья.

В рамках акции будет осуществляться приём по отдельным фракциям: пластик, макулатура, стекло, металл, батарейки, лампы, одежда, продукты для животных из приютов. Также организаторы будут демонстрировать видеоролики на экологическую тематику и проводить консультации населения по маркировке вторсырья, пунктам приёма и прочим вопросам раздельного сбора мусора.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, приём вторсырья будет проводиться на открытом воздухе. Собранные отходы будут отправлены в специализированные предприятия на переработку.

Передвижные пункты акции «Скажи мусору НЕТ» в Иркутске:
- 23 августа: 9:00 – 20:00, автопарковка у сквера им. Кирова (ул. Ленина, 14б);
- 24 августа: 9:00 – 20:00, сквер возле остановки «Кафе» в Иркутск-II (ул. Сибирских Партизан, 11в);
- 25 августа: 9:00 – 20:00, площадка у ТЦ «Первомайский» (ул. Вампилова, 2/2);
- 26 августа: 9:00 – 20:00, площадь бульвара Постышева;
- 27 августа: 9:00 – 20:00, автопарковка у ТЦ «Домашний» (ул. Рабочего Штаба, 29).

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