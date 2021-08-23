В Бурятии финансируют работы по трём долгостроям

Ещё по одному объекту выбрана подрядная организация



В Бурятии открыто финансирование на завершение строительства объектов «Новосёл», «Промгражданстрой» и «Домстройкомплект». Подрядные организации получили первые выплаты.



Завершение строительства этих объектов началось в этом году и идёт в полную силу. Однако до недавнего времени подрядные организации достраивали дома за свой счёт. Накануне федеральный фонд перечислил средства на счёт регионального фонда. Теперь строительные фирмы получили первые выплаты.



Напомним, строительная организация «Стройстандарт» достраивает пять двухуровневых домов объекта ЖСК «Новосёл». На сегодняшний день процент строительной готовности жилого комплекса в 140 квартале, составляет уже 60%. Таким образом планируется, что порядка 30 дольщиков в этом году получат ключи от своих квартир.



Эта же подрядная организация завершает строительство другого дома по улице Лебедева. В его постройку вложились порядка 200 дольщиков. В настоящий момент на объекте «Промгражданстрой» строители проводят кровельные работы, утепляют фасад одного из двух блоков, а также устанавливают системы водопровода, канализации, вентиляции и отопления. Работы по достройке 16-этажного здания начались в июне этого года и завершатся в 3 квартале следующего года. Сейчас процент готовности здания составляет 65%.



Строительство четырёх домов застройщика «Домстройокмплект», расположенного в 105 квартале, началось в апреле этого года. Однако, ситуация с четвёртым домом сейчас под вопросом. Здание не прошло проверку на пригодность, также существует вопрос с неправильным разделом земельного участка. В связи с этим возникли сложности с получением градостроительного плана. В настоящий момент региональным фондом направлена на согласование дорожная карта по достройке данного объекта.



- Финансирование на достройку этого объекта уже было предусмотрено. Региональный фонд провёл процедуру торгов, выбрал подрядную организацию, рабочие зашли на объект и столкнулись с проблемой. После чего мы сразу же обратились в федеральный фонд для принятия решения, – рассказал генеральный директор фонда дольщиков Бурятии Анатолий Бирюков.



После того как федеральный фонд рассмотрит дорожную карту, будет вынесено решение о дальнейшей судьбе дома. В настоящий момент строительные работы идут по трём из четырёх домов объекта «Домстройкомплект».



Кроме этого, в настоящий момент идёт заключение контракта на достройку первого этапа жилого комплекса «Сити-строй». В ближайшее время подрядная организация уже приступит к завершению строительства объекта, расположенного на проспекте Строителей в Улан-Удэ.



Региональный фонд совместно с федеральным прорабатывали различные варианты завершения строительства данного дома. Сейчас, наконец, выбрана подрядная организация, готовая завершить строительство первого этапа. Таким образом первым этапом предусмотрен дострой пяти блок-секций и подземной автостоянки. Строительные работы по данному этапу будут окончены в конце следующего года.



Второй этап подразумевает собой достройку шестого и седьмого блок-секций. Приступить к строительству второй стадии будет возможно после разработки проектной и сметной документации. Разработать её планируют до конца текущего года. После того как проектное решение будет готово и станет известна сметная стоимость проекта правительство Бурятии сможет направить в федеральный фонд ходатайство об увеличении финансовой помощи для достройки второго этапа.



Как отмечают в фонде поддержки дольщиков Бурятии, ранее расчёт финансовой помощи по объекту «Сити-Строй» федеральным Фондом был произведён в недостаточном объёме. В связи с этим было принято решение разбить процесс достройки на два этапа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии.

