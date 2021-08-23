В улан-удэнской колонии осуждённых учат быть трезвенниками

У осуждённых снизился уровень тревожности и беспокойства



В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ проводится работа с осуждёнными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость.



- С осуждёнными, принимающими участие в программе, проводили занятия сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, представители республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД, центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства «Шанс», Байкальской общественной организацией «Тэлэрыш» (Трезвей) и общества «Анонимные алкоголики», - сообщили в УФСИН по Бурятии.



По итогам программы семь осуждённых получили сертификаты об успешном прохождении курса.



В колонии заявили, что после проведенных занятий у осуждённых понизился уровень тревожности и беспокойства. «Также значительно снизился враждебный настрой по отношению к окружающим, раздражительность, вспышки гнева стали более редким явлением в их поведении, понизился уровень конфликтности», - сообщили в УФСИН.







