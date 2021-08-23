В Иркутском зоосаде у носухи родились четверо детёнышей

Общество, Фото: Иркутский зоосад

Маленьких носух пришлось забрать к себе домой сотруднице зоосада



В Иркутском зоосаде произошло прибавление в семействе носух. Носуха Бонни принесла сразу четверых малышей.



- Детёныши родились около месяца назад, сейчас они уже открыли глазки и активно познают окружающий мир. К сожалению, маленьких носух пришлось забрать у родителей. Во время кормлений они довольно сильно прикусывали мать, её это очень раздражало, а закончилось всё тем, что Бонни просто отказалась давать молоко своим детям, - сообщили представители Иркутского зоосада на своей странице.



Сотрудница зоосада Анастасия взяла малышей к себе домой и стала поить их специальной питательной смесью. Зверьки очень быстро привыкли к новому жилищу и новому питанию, проблем с аппетитом и адаптацией у них нет. Давать фрукты, овощи, мясо и насекомых (основу рациона взрослых животных) маленьким носухам начнут не раньше, чем через месяц.



- Пока же детёныши требуют постоянного контроля и внимания: Анастасия ежедневно взвешивает их, следит за состоянием их здоровья. Для того, чтобы малыши не замёрзли, в их клетке постоянно находится пластиковая бутылка с тёплой водой, о которую они могут греться, - рассказали в Иркутском зоосаде.



У Бонни это уже второе потомство, в первый раз она родила двойню.







