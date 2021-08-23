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Бурятия может принять чемпионат мира по стрельбе из лука

Бурятия может принять чемпионат мира по стрельбе из лука
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявку поддержала федерация стрельбы из лука России

Улан-Удэ может стать столицей одного из ближайших чемпионатов мира по стрельбе из лука. Заявку Бурятии поддержал руководитель российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

О планах Бурятии на крупное международное соревнование рассказал президент республиканской федерации стрельбы из лука, заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.

- Задача максимум – чемпионат мира. Мы чемпионат мира по боксу провели, и это был самый лучший чемпионат. AIBA это признала. Недаром Вячеслав Анатольевич получил эти награды за чемпионат. Я думаю, чемпионат мира по стрельбе из лука – это реально. Мы уже это проговорили – эту идею поддерживает и глава республики, и президент федерации России. Владимир Ешеев – член международной федерации стрельбы из лука. Поэтому, я думаю, будем делать заявку на чемпионат мира, – заявил Вячеслав Цыбикжапов.

В этом году чемпионат мира по стрельбе из лука пройдёт осенью в США.

- Будем надеяться, что один из следующих чемпионатов пройдёт у нас в России в Улан-Удэ. Байкал – это место силы. И если мы проведём чемпионат у нас, то сможем привлечь внимание спортивного мирового сообщества. Нам есть, что показать, – отметил Вячеслав Цыбикжапов.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Бурятии, это не первый опыт проведения чемпионатов мира для ведомства: В 2019 в Бурятии был проведён чемпионат мира по боксу.

На прошлой неделе в Улан-Удэ завершился чемпионат России по стрельбе из лука. Лучники Бурятии взяли три золотые медали.

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Бурятия стрельба из лука чемпионат мира спорт Улан-Удэ

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