Ушёл с поста главный тренер ФК «Бурятия»

Причиной увольнения стал переезд в другой город



После 5 лет работы Александр Рубашкевич оставляет должность главного тренера футбольного клуба «Бурятия». Он тренировал команду республики с 2016 года.



- Дорогие друзья! Хочу поблагодарить всех тех, кто был связан со сборной все эти годы с 2016 по 2021, эти 5 сезонов! Все вместе мы проделали большую работу. Я верю, что вы продолжите в том же духе и у вас всё получится, - заявил бывший тренер.



Александр Рубашкевич выразил благодарность тренерскому штабу, игрокам сборной, федерации футбола РБ, болельщикам и всем тем, кто поддерживал футбол в эти годы. Он пожелал им терпения, больших побед, красивой игры и удачи.



Причиной ухода с поста главного тренера, стал переезд Александра Рубашкевича из Улан-Удэ в другой город. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Бурятия».

