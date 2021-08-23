 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 августа

22 августа

Популярное

В Бурятии почтили память двух милиционеров

В Бурятии почтили память двух милиционеров
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сотрудники вневедомственной охраны погибли при исполнении служебного долга

В управлении Росгвардии по Бурятии почтили память сотрудников вневедомственной охраны, погибших при исполнении служебного долга. Утренний развод в батальоне вневедомственной охраны Улан-Удэ начался с минуты молчания. Коллеги почтили память тех, кто с честью выполнил свой служебный долг, пожертвовал жизнью ради спасения других.

- Имена героев увековечены на мемориальных досках, установленных на зданиях, в подразделениях. Мы помним героев, выполнивших свой служебный долг ценою жизни. И я уверен, что традиция чествовать тех, кто отдал свою жизнь за торжество закона и правопорядка, никогда не прервётся, - отметил временно исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны Улан-Удэ подполковник полиции Андрей Чепак.


Минутой молчания почтили память погибшего товарища в отделении вневедомственной охраны по Селенгинскому району, где служил лейтенант милиции Степан Кузьмич.

21 августа 1993 умер от тяжёлых термических ожогов рядовой милиции Юрий Бимбаевич Цыренов, который спас ценою своей жизни людей на пожаре. В 2018 году на родине Юрия Цыренова в селе Бом Мухоршибирского района была установлена мемориальная доска на школе, где он учился.


22 августа 1979 года при задержании опасного вооружённого преступника погиб старший лейтенант милиции Степан Семёнович Кузьмич. В память о герое-милиционере Росгвардия Бурятии ежегодно организует соревнования по стрельбе из боевого оружия и волейболу среди личного состава. Имя старшего лейтенанта милиции Степана Кузьмича навечно внесено в списки личного состава Селенгинского района Бурятии.

Росгвардия милиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутском зоосаде у носухи родились четверо детёнышей
В Иркутском зоосаде у носухи родились четверо детёнышей
Общество, 23.08.2021
Маленьких носух пришлось забрать к себе домой сотруднице зоосада
В Бурятии появилось ещё одно трезвое село
В Бурятии появилось ещё одно трезвое село
Общество, 23.08.2021
Жители сами приняли решение отказаться от алкоголя на сельском сходе
В Бурятии почтили память двух милиционеров
В Бурятии почтили память двух милиционеров
Общество, 23.08.2021
Сотрудники вневедомственной охраны погибли при исполнении служебного долга
Бурятская певица посвятила клип памяти отца
Бурятская певица посвятила клип памяти отца
Общество, 23.08.2021
По словам артистки, песня - это ностальгия по отцу и воспоминания про счастливое детство
Экипаж из Бурятии и Забайкалья успешно стартовал на «Танковом биатлоне»
Экипаж из Бурятии и Забайкалья успешно стартовал на «Танковом биатлоне»
Общество, 23.08.2021
Водитель-механик из Кяхты разогнал танк до 81 км в час
В Бурятии вручили первый почётный знак овцевода-тысячника
В Бурятии вручили первый почётный знак овцевода-тысячника
Общество, 23.08.2021
Фермеру вручил почётный знак Хамбо Лама
В Улан-Удэ открылся новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева
В Улан-Удэ открылся новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева
Общество, 23.08.2021
Благодаря реконструкции число мест для занятий дополнительным образованием увеличилось в 2 раза - до 700 мест
В Улан-Удэ поликлиника объяснила трудности с прохождением рентгена
В Улан-Удэ поликлиника объяснила трудности с прохождением рентгена
Общество, 23.08.2021
Медики извинились перед горожанами за возможные неудобства
В Бурятии показали обитателей лесной полянки
В Бурятии показали обитателей лесной полянки
Общество, 23.08.2021
Сотрудники «Заповедного Подлеморья» делятся репортажами из жизни животных
В Бурятии второй день подряд фиксируют менее 100 случаев COVID-19
В Бурятии второй день подряд фиксируют менее 100 случаев COVID-19
Общество, 23.08.2021
План по вакцинации от коронавируса в республике выполнили более чем наполовину
В Бурятии на байкальской Черепахе растёт новая берёзка
В Бурятии на байкальской Черепахе растёт новая берёзка
Общество, 23.08.2021
Вырубка прежней берёзы шокировала жителей Бурятии
В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 23.08.2021
В Бурятии на данный момент нет лесных пожаров.
Читинка украла с чужой карты 19 тысяч рублей
Читинка украла с чужой карты 19 тысяч рублей
Общество, 23.08.2021
Женщине грозит до шести лет колонии 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^