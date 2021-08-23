В Бурятии почтили память двух милиционеров

- Имена героев увековечены на мемориальных досках, установленных на зданиях, в подразделениях. Мы помним героев, выполнивших свой служебный долг ценою жизни. И я уверен, что традиция чествовать тех, кто отдал свою жизнь за торжество закона и правопорядка, никогда не прервётся, - отметил временно исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны Улан-Удэ подполковник полиции Андрей Чепак.





21 августа 1993 умер от тяжёлых термических ожогов рядовой милиции Юрий Бимбаевич Цыренов, который спас ценою своей жизни людей на пожаре. В 2018 году на родине Юрия Цыренова в селе Бом Мухоршибирского района была установлена мемориальная доска на школе, где он учился.





22 августа 1979 года при задержании опасного вооружённого преступника погиб старший лейтенант милиции Степан Семёнович Кузьмич. В память о герое-милиционере Росгвардия Бурятии ежегодно организует соревнования по стрельбе из боевого оружия и волейболу среди личного состава. Имя старшего лейтенанта милиции Степана Кузьмича навечно внесено в списки личного состава Селенгинского района Бурятии.







В управлении Росгвардии по Бурятии почтили память сотрудников вневедомственной охраны, погибших при исполнении служебного долга. Утренний развод в батальоне вневедомственной охраны Улан-Удэ начался с минуты молчания. Коллеги почтили память тех, кто с честью выполнил свой служебный долг, пожертвовал жизнью ради спасения других.Минутой молчания почтили память погибшего товарища в отделении вневедомственной охраны по Селенгинскому району, где служил лейтенант милиции Степан Кузьмич.