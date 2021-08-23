В Бурятии почтили память двух милиционеров

В управлении Росгвардии по Бурятии почтили память сотрудников вневедомственной охраны, погибших при исполнении служебного долга. Утренний развод в батальоне вневедомственной охраны Улан-Удэ начался с минуты молчания. Коллеги почтили память тех, кто с честью выполнил свой служебный долг, пожертвовал жизнью ради спасения других.
- Имена героев увековечены на мемориальных досках, установленных на зданиях, в подразделениях. Мы помним героев, выполнивших свой служебный долг ценою жизни. И я уверен, что традиция чествовать тех, кто отдал свою жизнь за торжество закона и правопорядка, никогда не прервётся, - отметил временно исполняющий обязанности начальника отдела вневедомственной охраны Улан-Удэ подполковник полиции Андрей Чепак.
Минутой молчания почтили память погибшего товарища в отделении вневедомственной охраны по Селенгинскому району, где служил лейтенант милиции Степан Кузьмич.
21 августа 1993 умер от тяжёлых термических ожогов рядовой милиции Юрий Бимбаевич Цыренов, который спас ценою своей жизни людей на пожаре. В 2018 году на родине Юрия Цыренова в селе Бом Мухоршибирского района была установлена мемориальная доска на школе, где он учился.
22 августа 1979 года при задержании опасного вооружённого преступника погиб старший лейтенант милиции Степан Семёнович Кузьмич. В память о герое-милиционере Росгвардия Бурятии ежегодно организует соревнования по стрельбе из боевого оружия и волейболу среди личного состава. Имя старшего лейтенанта милиции Степана Кузьмича навечно внесено в списки личного состава Селенгинского района Бурятии.