В Иркутске создают памятник воинам-морякам

Площадь Морской славы появится на острове Юность в 2022 году



В Иркутске реализуется проект по созданию площади Морской славы земли Иркутской, которая появится на острове Юность в следующем году. Соответствующее решение было принято на федеральном уровне после рейтингового голосования в мае 2021 года. Тогда проект признали лучшим около шести тысяч человек.



Арт-объект планируют построить на северном мысе острова Юности. Основой комплекса станет смотровая площадка в виде нависающей над водой палубы. Дополнит композицию парус с двумя вариантами декоративной подсветки. Рядом с мачтой установят стелу с четырьмя барельефами, посвящёнными истории походов иркутских купцов и мореплавателей.



Идея создания памятника принадлежит коллективу Иркутской региональной общественной организации ветеранов ВМФ России. Куратор проекта Виктор Горелик обратился в Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИрНИТУ) с просьбой выполнить сканирование и оцифровку макетов барельефов, чтобы отработать технологию их изготовления.



- Скульптор из Красноярска Михаил Середкин подготовил макет в масштабе. Затем сотрудники нашего отдела отсканировали и оцифровали его. Мы выполнили комплексную задачу, подразумевающую состыковку сегментов, обработку в прикладном программном обеспечении и конвертацию в специальный формат. Готовый файл передали коллегам из Иркутского авиазавода, которые написали программу и сделали фрезеровку. Проект находится на пилотной стадии. Прежде, чем панно появится в натуральной величине, нам предстоит поэтапно оцифровать модели барельефов, - рассказал начальник отдела прикладных программных средств университета Сергей Осипов.



Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, историческую роль площади Славы подчёркивает глава региональной общественной организации ветеранов ВМФ РФ Юрий Никонов. По его мнению, композиция послужит напоминанием о 400-летней связи столицы Иркутской области с мореплаванием, развитием парусного и паросилового флота. Проект отсылает к периоду окончания боевых действий на Тихом океане и к деятельности современного флота.



- Иркутские мореплаватели внесли большой вклад в развитие ВМФ России. В состав нашей ветеранской организации входят свыше 200 человек. Приангарье подарило флоту 23 адмирала. Сегодня об этом напоминают атомный подводный крейсер «Иркутск», находящийся на модернизации в Приморье, а также одноименный истребитель СУ-30 СМ. Самолёт выполняет боевые задачи в составе морского штурмового авиационного полка в Крыму, - отметил Юрий Никонов.

