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В Бурятии заработала Татауровская переправа

В Бурятии заработала Татауровская переправа
Общество,  Фото:pixabay.com
Работа переправы была приостановлена из-за высокого уровня воды в Селенге

22 августа с 14:00 возобновила работу Татауровская паромная переправа через реку Селенга на автодороге Татаурово – Острог в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

Напомним, работа переправы была приостановлена 10 августа из-за высокого уровня в реке Селенга. Также 10 августа временно была приостановлена работа Усть-Чикойской паромной переправы через реку Чикой на автодороге регионального значения Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе. 16 августа Усть-Чикойская переправа вновь заработала.
Паромные переправы переправа Прибайкальский район Бурятия Селенга уровень воды

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