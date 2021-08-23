В Бурятии показали обитателей лесной полянки

Ястреб-тетеревятник в семь часов утра успешно поохотился на дрозда, а в 12 часов молодой лось с небольшими пантами, осторожно обнюхивая тропу, кусты и деревья, прошёл в сторону водопоя. Медведь днём отдыхал, а в сумерках отправился кормиться и пересёк наблюдаемую поляну.













Старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Геннадий Янкус подготовил серию репортажей под общим названием «Лесная полянка». В них он рассказывает о жизни животных Подлеморья.В первом выпуске рассказали о событиях, происходивших в начале лета на одной из полян в долине реки Фролиха.- За жизнью наших братьев меньших в бескрайних северных лесах наблюдать непросто, поскольку сложно отыскать наиболее посещаемые ими поляны и тропы в разные сезоны года. У каждого вида свои повадки, сезонная и суточная активности. Большинство зверей ведут ночной образ жизни, - рассказал Геннадий Янкус.