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В Бурятии показали обитателей лесной полянки

В Бурятии показали обитателей лесной полянки
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Сотрудники «Заповедного Подлеморья» делятся репортажами из жизни животных

Старший научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Геннадий Янкус подготовил серию репортажей под общим названием «Лесная полянка». В них он рассказывает о жизни животных Подлеморья.

В первом выпуске рассказали о событиях, происходивших в начале лета на одной из полян в долине реки Фролиха.

- За жизнью наших братьев меньших в бескрайних северных лесах наблюдать непросто, поскольку сложно отыскать наиболее посещаемые ими поляны и тропы в разные сезоны года. У каждого вида свои повадки, сезонная и суточная активности. Большинство зверей ведут ночной образ жизни, - рассказал Геннадий Янкус.

Ястреб-тетеревятник в семь часов утра успешно поохотился на дрозда, а в 12 часов молодой лось с небольшими пантами, осторожно обнюхивая тропу, кусты и деревья, прошёл в сторону водопоя. Медведь днём отдыхал, а в сумерках отправился кормиться и пересёк наблюдаемую поляну.



Лес

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