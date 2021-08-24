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Юные таланты соберутся на фестиваль в Чите

Юные таланты соберутся на фестиваль в Чите
Общество,  Фото:pixabay.com
Участвовать могут коллективы и солисты в возрасте от 6 до 17 лет

Стартовал приём заявок на участие в XIII международном фестивале детского творчества «Гуранёнок», который будет проходить в Чите на сцене музыкального театра национальных культур «Забайкальские узоры» с 30 октября по 3 ноября.

В этом году на проведение фестиваля получены средства из фонда культурных инициатив. Президентского гранта мероприятие удостаивается во второй раз. По словам организаторов, с каждым годом «Гуранёнок» становится ярче, интереснее и весомее на карте фестивального движения России.

К участию в проекте приглашаются творческие коллективы и солисты в возрасте от шести до семнадцати лет. Подробнее о фестивале и об условиях участия можно узнать на официальном сайте проекта.

- Международный фестиваль детского творчества Гуранёнок» проводится с 2002 года и является одним из брендов нашего региона. Главная миссия фестиваля – поддержка и развитие творчества среди детей и юношества Забайкалья, России и стран ближнего и дальнего Зарубежья, стимулирование педагогического труда в сфере дополнительного образования, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Напомним, что для того чтобы обеспечить более широкий охват участников и позволить руководителям творческих коллективов получить методическую помощь, в текущем году в Забайкальском крае планируется открыть в регионе первые три «Точки притяжения талантов» на базе учреждений культуры и образования. «Точки притяжения талантов» станут лабораториями международного фестиваля детского творчества «Гуранёнок», обеспечат постоянный обмен опытом, увлекательное общение и непрерывный творческий рост участников.

Возрастное ограничение 6+
фестиваль дети Забайкальский край

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