Сегодня вечером телебашня окрасится цветами флага Бурятии
Жители Якутии поблагодарили забайкальских пожарных за помощь в тушении огня. 22 августа они на несколько минут подсветили телебашню в Якутске в цвета официального флага Забайкальского края. В 21:00 телебашня загорелась зелёным, жёлтым и красным.
В настоящее время 67 десантников-пожарных Читинской авиабазы тушат возгорания на территории региона. В Якутии они находятся уже два месяца. Всего республику поддерживают пожарные, военные и добровольцы из 16 регионов страны.
Напомним, что сегодня, 23 августа, телебашня окрасится цветами флага Бурятии, 24 августа – Амурской области, 25 августа – Еврейской автономной области, 26 августа – республики Алтай, а также других субъектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Якутске телебашню подсветили цветами флага Забайкалья
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