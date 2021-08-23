В Якутске телебашню подсветили цветами флага Забайкалья

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Сегодня вечером телебашня окрасится цветами флага Бурятии



Жители Якутии поблагодарили забайкальских пожарных за помощь в тушении огня. 22 августа они на несколько минут подсветили телебашню в Якутске в цвета официального флага Забайкальского края. В 21:00 телебашня загорелась зелёным, жёлтым и красным.



В настоящее время 67 десантников-пожарных Читинской авиабазы тушат возгорания на территории региона. В Якутии они находятся уже два месяца. Всего республику поддерживают пожарные, военные и добровольцы из 16 регионов страны.



Напомним, что сегодня, 23 августа, телебашня окрасится цветами флага Бурятии, 24 августа – Амурской области, 25 августа – Еврейской автономной области, 26 августа – республики Алтай, а также других субъектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

