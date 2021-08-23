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В Якутске телебашню подсветили цветами флага Забайкалья

В Якутске телебашню подсветили цветами флага Забайкалья
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Сегодня вечером телебашня окрасится цветами флага Бурятии

Жители Якутии поблагодарили забайкальских пожарных за помощь в тушении огня. 22 августа они на несколько минут подсветили телебашню в Якутске в цвета официального флага Забайкальского края. В 21:00 телебашня загорелась зелёным, жёлтым и красным.

В настоящее время 67 десантников-пожарных Читинской авиабазы тушат возгорания на территории региона. В Якутии они находятся уже два месяца. Всего республику поддерживают пожарные, военные и добровольцы из 16 регионов страны.

Напомним, что сегодня, 23 августа, телебашня окрасится цветами флага Бурятии, 24 августа – Амурской области, 25 августа – Еврейской автономной области, 26 августа – республики Алтай, а также других субъектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальский край Якутия пожарные лесные пожары

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