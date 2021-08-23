Жительница Бурятии едва не украла у пенсионера почти восемь тысяч

Женщина получила условный срок
51-летняя жительница Бичурского района Бурятии признана виновной в покушении на кражу с банковского счёта.
В суде установлено, что в марте женщина стащила банковскую карту знакомого пенсионера и в течение двух дней совершала покупки спиртных напитков, продуктов в местных магазинах. Благодаря системе информирования банка о совершенных покупках мужчина узнал о пропаже карты и заблокировал её. Воровка, придя в очередной раз в магазин, не смогла совершить покупки.
В случае доведения умысла до конца пенсионеру мог быть причинён ущерб в размере 7,8 тысяч рублей, который для него является значительным.
- Суд с учётом полного возмещения ущерба назначил виновной наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
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