В Иркутской области прошла акция «Вода России»
Пятьдесят человек – дети, молодёжь и представители трудовых коллективов, за два часа навели чистоту на берегу Байкала вблизи посёлка Мурино Слюдянского района, а после поучаствовали в работе эко-просветительской площадки. Как итог: полный КАМАЗ отходов отправлен на утилизацию. Об этом сообщили в «Заповедном Прибайкалье».
- все участники получили заряд позитива и новых знаний о самом глубоком древнем озере! Всё это стало возможным в рамках общероссийской акции «Вода России». Благодарим участников: детей и их родителей из Молодёжного экоцентра имени Брянского, филиала ФГУ «Востсибрегионводхоз», ФГБУ «Иркутское УГМС», Иркутской нефтяной компании, министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, отряд «серебряных» волонтёров «Неугомонные»! Отдельное спасибо за «Байкальский урок» Светлане Добрыниной, начальнику отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»,
Организаторы акции: Иркутское отделение Всероссийского общества охраны природы и министерство природных ресурсов и экологии региона.
С берега Байкала вывезли КАМАЗ мусора
Общество, Фото:
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