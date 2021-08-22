С берега Байкала вывезли КАМАЗ мусора

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Иркутской области прошла акция «Вода России»



Пятьдесят человек – дети, молодёжь и представители трудовых коллективов, за два часа навели чистоту на берегу Байкала вблизи посёлка Мурино Слюдянского района, а после поучаствовали в работе эко-просветительской площадки. Как итог: полный КАМАЗ отходов отправлен на утилизацию. Об этом сообщили в «Заповедном Прибайкалье».



- все участники получили заряд позитива и новых знаний о самом глубоком древнем озере! Всё это стало возможным в рамках общероссийской акции «Вода России». Благодарим участников: детей и их родителей из Молодёжного экоцентра имени Брянского, филиала ФГУ «Востсибрегионводхоз», ФГБУ «Иркутское УГМС», Иркутской нефтяной компании, министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, отряд «серебряных» волонтёров «Неугомонные»! Отдельное спасибо за «Байкальский урок» Светлане Добрыниной, начальнику отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»,



Организаторы акции: Иркутское отделение Всероссийского общества охраны природы и министерство природных ресурсов и экологии региона.

