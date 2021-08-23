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Синоптики прогнозируют кратковременные дожди по Бурятии

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди по Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Днём +20, +25, местами +11, +16

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 августа по республике: переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью по южной половине республики ливни. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 7-12, по южной половине порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +10, +15, местами по северо-востоку и юго-западу +1, +6, днём +20, +25, местами +11, +16.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +11, +13, днём +20, +22.
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