Днём +20, +25, местами +11, +16
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 августа по республике: переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью по южной половине республики ливни. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 7-12, по южной половине порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +10, +15, местами по северо-востоку и юго-западу +1, +6, днём +20, +25, местами +11, +16.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +11, +13, днём +20, +22.
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди по Бурятии
Общество, Фото:
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