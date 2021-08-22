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В Иркутской области создадут музейный комплекс

В Иркутской области создадут музейный комплекс
Общество,  Фото:pixabay.com
Он разместится на территории стоянки древних людей

Вопрос создания музейно-археологического комплекса села Мальта Усольского района обсудили на выездном совещании, которое провёл глава Иркутской области Игорь Кобзев 21 августа. Объект разместится на территории стоянки древних людей, крупнейшей от Урала до Тихого океана.

В Усольском районе есть уникальный объект, стоянка «Мальта» одна из наиболее известных позднепалеолитических стоянок Сибири. Во время раскопок археологи сделали там 45 тысяч находок, обнаружили самое большое в мире число фигурок женщин (Венер).

Председатель думы Усольского района Надежда Глызина доложила губернатору о работе по подготовке проекта развития социально-культурного потенциала села и музейно-археологического комплекса.

Привлекательность объекта заключается в его транспортной доступности. Комплекс планируется разместить в месте, подразумевающем использование четырёх видов транспорта: авиа – близость к иркутскому аэропорту, ВСЖД, трасса Р-255 «Сибирь» и водный маршрут по реке Белая.

Проект позволяет создать туристический кластер. Развивать планируется три площадки. Первая находится рядом со скульптурой Мамонты площадью 5 га. Там планируется строительство информационного центра, мини-гостиниц, кафе, ресторанов, сувенирных лавок, современных художественных галерей, открытых пространств для событийного туризма.

Вторая площадка площадью 2,2 га – это непосредственно научно-музейный комплекс. Площадка расположена непосредственно на месте раскопок 1928 года, которые проводил М.М. Герасимов. На этом месте располагается жилая застройка и будут размещены: полифункциональный музей, в том числе и музеефикация существующего археологического комплекса под открытым небом, интерактивные, экспозиционные выставочные галереи, научно-исследовательский центр, интерактивная детская площадка.

Третья площадка, которая входит в состав туристического археологического кластера – это рекреационный кластер площадью 6,88 га. Данная территория расположена на месте бывшего пансионата «Мальтинский», что позволит комплексно благоустроить пространство и перезапустить лечебный профилакторий в новом формате. Природный парк вековых сосен будет служить центром активности и отдыха. Там предполагается построить санаторий современного формата, многофункциональный парк с местами активного и спокойного отдыха, с площадкой для мероприятий, спортивные, детские, игровые зоны, гриль-зоны, амфитеатр с кинотеатром под открытым небом.

Реализация проекта позволит создать 700-1000 рабочих мест, сообщили в правительстве региона. 
музей проект

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