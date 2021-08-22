В Иркутске женщина поцарапала и укусила полицейского

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Участковый прибыл в поликлинику на сообщение о конфликте между двумя женщинами



В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней женщины, подозреваемой в применении насилия в отношении представителя власти, а также оскорбление представителя власти.



По версии следствия, 11 августа подозреваемая находилась в детской поликлинике № 1 Иркутска со своей двухлетней дочерью. В какой-то момент в очереди между двумя женщинами произошёл конфликт. Спустя некоторое время на место прибыл сотрудник полиции. На законные требования участкового женщина отреагировала неадекватно, высказываясь в его адрес нецензурной бранью. Кроме того, она поцарапала полицейского и укусила за запястье.



- После инцидента женщина была доставлена в следственный отдел для дачи показаний. Сейчас с её участием проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

