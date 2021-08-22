Шесть жителей Иркутской области незаконно добывали золото

Они совершили хищение промышленного золота и серебра на сумму около 500 тысяч рублей



В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении шести жителей Бодайбинского района.



В зависимости от роли каждого они обвиняются в даче взятки должностному лицу в крупном размере, краже, а также незаконном приобретении и хранении боеприпасов.



По версии следствия, с июля по сентябрь 2018 года обвиняемые совершали добычу золота на территории золотодобывающей артели в Бодайбинском районе. Они использовали необходимую спецтехнику, а также технические средства связи, в том числе предназначенные для поиска драгоценного металла в недрах земли.



- Преступная деятельность указанных лиц была выявлена сотрудником службы безопасности данного объекта. В связи с чем, один из обвиняемых решил договориться с начальником ОЭБ и ПК МО МВД России «Бодайбинский», предложив ему осуществлять общее покровительство их деятельности, а также заранее информировать о проводимых рейдах. В сентябре 2018 года должностному лицу в качестве взятки было передано золото, от которого сотрудник полиции отказался. Взяткодатель был задержан сотрудниками УФСБ России по Иркутской области на месте преступления, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Остальные участники преступной группы также были задержаны. Установлено, что за три месяца они совершили хищение промышленного золота и серебра на сумму около 500 тысяч рублей.



В ходе обыска у одного из обвиняемых в гараже было обнаружено и изъято около 100 единиц боеприпасов разных калибров, запрещённых к обороту на территории РФ.



Следователями в рамках обеспечительных мер через суд наложен арест на имущество и средства обвиняемых, находящихся на банковских счетах.



В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Бодайбинском городском суде.

