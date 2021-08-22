В Улан-Удэ возможен дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 августа по южной половине республики дожди, местами ливни, ночью в горах юго-запада мокрый снег, по северной половине ночью без существенных осадков, днём кратковременные дожди. Ветер северо-западный 6-11, по южной половине порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +1,+6, днём +17,+22, местами +10,+15.
В Улан-Удэ возможен дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +9,+11, днём +18,+20.
В Бурятии местами ливни
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