На форуме «Армия» в Улан-Удэ накормят «солдатской» кашей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мероприятие стартует на следующей неделе



В Улан-Удэ на специальной площадке аэродрома «Восточный» состоится военно-технический форум «Армия-2021» (0+).



- Ежегодное мероприятие с демонстрацией военного и военно-технического потенциала соединений и воинских частей Восточного военного округа, планируется провести с 26 по 28 августа текущего года. Форум будет организован с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся сейчас на вооружении в соединениях и воинских частях объединения ВВО, а также популяризации службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, - сказал командующий общевойсковым объединением Восточного военного округа генерал-майор Валерий Солодчук.



В этом году военнослужащие соединений и воинских частей ВВО планируют организовать самое масштабное проведение военно-технического форума «Армия-2021» в Республике Бурятия. Форум начнётся одновременно на нескольких площадках: на аэродроме «Восточный», в посёлке «Сосновый Бор», и на центральной площади города Кяхта.



На форуме жителям и гостям столицы Бурятии представят возможность увидеть порядка 60 единиц современных образцов вооружения и военной техники, стоящие на вооружении объединений ВВО.



Впервые на форуме будут представлены новейшие образцы военной техники, которая совсем недавно поступила на вооружение, в частности, бронеавтомобиль «Тайфун», двухзвенный снегоболотоход «Алеут». Также горожане увидят оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходную артиллерийскую установку «Мста-С».



Помимо прочего, у гостей военно-патриотического мероприятия будет уникальная возможность ознакомиться и увидеть в движении восстановленные три легендарных машины времён Великой Отечественной войны, которые принимали участие в военном параде Победы в Улан-Удэ - танк ИС-2 «Иосиф Сталин», танк Т-34», БМ-13 «Катюша».



Будет представлена продукция приборостроительного завода, образцы современного стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения, а также посетители увидят выставку-музей стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны.



На площадке будут развёрнуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Военнослужащие материально-технического обеспечения угостят посетителей форума «солдатской» кашей и горячим чаем.



Мероприятия будут проходить на площадке под открытым небом, в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



