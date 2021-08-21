В Бурятии дожди с грозами

Ожидается ветер до 18 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 августа, местами по республике дождь, днём по южной половине местами ливни, грозы, в горах юго-запада с мокрым снегом. Утром местами туманы. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 6-11, при грозе до 15-18 м/с. Температура ночью +8,+13, местами до +3, днём +21,+26, местами +13,+18



В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью восточный 4-9, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +10,+12, днём +23,+25.

