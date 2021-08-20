Жителям Бурятии советуют не покупать синтетическую одежду детям

Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать одежду для детей и подростков



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили, что одежда для детей и подростков должна отвечать всем гигиеническим требованиям, быть безвредной для здоровья ребёнка, но при этом оставаться удобной.



При выборе одежды следует обращать внимание на качество материала, советуют специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии. Чем меньше процент синтетических волокон в одежде, тем лучше, так как наличие синтетики хоть и продлит срок службы изделия, однако может отрицательно сказаться на здоровье ребёнка. Например, синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребёнок начинает потеть. Увеличение потливости может привести к переохлаждению, что чревато в дальнейшем возникновением простудных заболеваний. Кроме того, большое количество синтетических волокон может привести к возникновению у детей аллергии.



Также родителям следует внимательно изучить маркировку одежды. Информация должна быть представлена на русском языке.



- Маркировка одежды должна содержать информацию с указанием: даты изготовления, единого знака обращения на рынке, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, размера изделия, символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости), - сообщили в управлении Роспотребнадзора.



Желательно, чтобы ткань, из которой шьётся одежда, по большей части состояла из шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов. На изделие должен быть документ в виде свидетельства о государственной регистрации или сертификата, или декларации о соответствии, в зависимости от вида изделия.



Также стоит обратить внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Например, если на нём указана химчистка - лучше отказаться от такой одежды для ребёнка, химические вещества могут быть вредны для здоровья.

