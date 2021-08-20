 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 августа

19 августа

Популярное

Жителям Бурятии советуют не покупать синтетическую одежду детям

Жителям Бурятии советуют не покупать синтетическую одежду детям
Общество,  Фото:pexels.com
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать одежду для детей и подростков

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии напомнили, что одежда для детей и подростков должна отвечать всем гигиеническим требованиям, быть безвредной для здоровья ребёнка, но при этом оставаться удобной.

При выборе одежды следует обращать внимание на качество материала, советуют специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии. Чем меньше процент синтетических волокон в одежде, тем лучше, так как наличие синтетики хоть и продлит срок службы изделия, однако может отрицательно сказаться на здоровье ребёнка. Например, синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребёнок начинает потеть. Увеличение потливости может привести к переохлаждению, что чревато в дальнейшем возникновением простудных заболеваний. Кроме того, большое количество синтетических волокон может привести к возникновению у детей аллергии.

Также родителям следует внимательно изучить маркировку одежды. Информация должна быть представлена на русском языке.

- Маркировка одежды должна содержать информацию с указанием: даты изготовления, единого знака обращения на рынке, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, размера изделия, символов по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости), - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Желательно, чтобы ткань, из которой шьётся одежда, по большей части состояла из шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов. На изделие должен быть документ в виде свидетельства о государственной регистрации или сертификата, или декларации о соответствии, в зависимости от вида изделия.

Также стоит обратить внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Например, если на нём указана химчистка - лучше отказаться от такой одежды для ребёнка, химические вещества могут быть вредны для здоровья.
дети Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии советуют не покупать синтетическую одежду детям
Жителям Бурятии советуют не покупать синтетическую одежду детям
Общество, 20.08.2021
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать одежду для детей и подростков
В выходные Бурятию накроют дожди
В выходные Бурятию накроют дожди
Общество, 20.08.2021
В горах юго-запада ожидается мокрый снег
В «Байкальской гавани» должна наконец-то закипеть стройка
В «Байкальской гавани» должна наконец-то закипеть стройка
Общество, 20.08.2021
Один из пяти инвесторов «Байкальской гавани» готов приступить к работе в этом году
В Бурятии в Селенгу выпустили мальков байкальского осетра
В Бурятии в Селенгу выпустили мальков байкальского осетра
Общество, 20.08.2021
Мальки достигли идеального размера и веса для выпуска в своё естественное обитание. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
В бурятском заказнике инспекторы встретили краснокнижного ежа
В бурятском заказнике инспекторы встретили краснокнижного ежа
Общество, 20.08.2021
Ёжик спокойно отнёсся к присутствию людей и даже немного попозировал на камеру
В Улан-Удэ объявилась мать, бросившая двух маленьких дочерей
В Улан-Удэ объявилась мать, бросившая двух маленьких дочерей
Общество, 20.08.2021
Детей в комнате общежития нашла соседка
В Улан-Удэ осуждённых обучили основам фотографирования
В Улан-Удэ осуждённых обучили основам фотографирования
Общество, 20.08.2021
Мастер-класс провёл фотограф Евгений Печкин
В Бурятии посетили 70% хозяйств в ходе микропереписи
В Бурятии посетили 70% хозяйств в ходе микропереписи
Общество, 20.08.2021
Близится к концу работа в Муйском районе
В Улан-Удэ Росгвардия ко Дню флага провела торжественный развод
В Улан-Удэ Росгвардия ко Дню флага провела торжественный развод
Общество, 20.08.2021
Мероприятие состоялось на плацу управления Росгвардии
«Огромное счастье»: Мама Адисы Гармаевой поделилась успехами дочки
«Огромное счастье»: Мама Адисы Гармаевой поделилась успехами дочки
Общество, 20.08.2021
Малышка, которая раньше не могла даже поднять голову, становится всё крепче
С Шумакских источников вертолётом эвакуировали двух туристов
С Шумакских источников вертолётом эвакуировали двух туристов
Общество, 20.08.2021
Одному из мужчин потребовалась помощь медиков
В Улан-Удэ осуждённые женщины сыграли в городки
В Улан-Удэ осуждённые женщины сыграли в городки
Общество, 20.08.2021
В колонии отметили День городошного спорта
В Бурятии за сутки один человек скончался от ковида
В Бурятии за сутки один человек скончался от ковида
Общество, 20.08.2021
Число госпитализированных больных опустилось ниже отметки 500 
В Улан-Удэ на детских площадках спят собаки и испражняются коровы
В Улан-Удэ на детских площадках спят собаки и испражняются коровы
Общество, 20.08.2021
Почти все проверенные общественниками детские площадки получили замечания 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^