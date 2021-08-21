В Чите стартовали сезонные ярмарки

На них реализуют школьные принадлежности и сельхозпродукцию



В столице Забайкальского края определены специально отведённые места для проведения ярмарок в период до 20 сентября 2021 года. Специализированные сезонные ярмарки проведут в целях реализации продукции местных сельхозтоваропроизводителей, в том числе владельцев личных подсобных хозяйств.



В Чите определены следующие специально отведённые места для проведения специализированных сезонных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции:



Центральный административный район

- микрорайон Геофизический, 22;

- микрорайон Геофизический, 20;

- Карповский тракт, 31а;

- Карповский тракт, 31б.



Ингодинский административный район

- ул. Лазо, 42;

- ул. Лазо, 112 г;

- пер. Речной, 7;

- ул. Чкалова, 1а.



Железнодорожный административный район

- пос. Маяк, кольцо (торговые ряды);

- ул. Онискевича, 8б;

- ул. Онискевича, 56;

- Романовский тракт, 46;

- ул. Трактовая, 74;

- ул. Трактовая, 28;

- ул. Высокая, 1в.



Черновский административный район

- 5-й микрорайон, 7;

- ул. Энергетиков, 9а.



Время работы ярмарок с 10:00 до 20:00 часов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.



По информации пресс-службы администрации Читы, в столице Забайкалья также пройдут специализированные сезонные ярмарки «Здравствуй, школа!». Они состоятся на площади Труда с 20 по 22 августа и с 27 по 29 августа текущего года. Время проведения: с 10:00 до 18:00.



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