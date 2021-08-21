На них реализуют школьные принадлежности и сельхозпродукцию
В столице Забайкальского края определены специально отведённые места для проведения ярмарок в период до 20 сентября 2021 года. Специализированные сезонные ярмарки проведут в целях реализации продукции местных сельхозтоваропроизводителей, в том числе владельцев личных подсобных хозяйств.
В Чите определены следующие специально отведённые места для проведения специализированных сезонных ярмарок по реализации сельскохозяйственной продукции:
Центральный административный район
- микрорайон Геофизический, 22;
- микрорайон Геофизический, 20;
- Карповский тракт, 31а;
- Карповский тракт, 31б.
Ингодинский административный район
- ул. Лазо, 42;
- ул. Лазо, 112 г;
- пер. Речной, 7;
- ул. Чкалова, 1а.
Железнодорожный административный район
- пос. Маяк, кольцо (торговые ряды);
- ул. Онискевича, 8б;
- ул. Онискевича, 56;
- Романовский тракт, 46;
- ул. Трактовая, 74;
- ул. Трактовая, 28;
- ул. Высокая, 1в.
Черновский административный район
- 5-й микрорайон, 7;
- ул. Энергетиков, 9а.
Время работы ярмарок с 10:00 до 20:00 часов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.
По информации пресс-службы администрации Читы, в столице Забайкалья также пройдут специализированные сезонные ярмарки «Здравствуй, школа!». Они состоятся на площади Труда с 20 по 22 августа и с 27 по 29 августа текущего года. Время проведения: с 10:00 до 18:00.
Возрастное ограничение 0+
В Чите стартовали сезонные ярмарки
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