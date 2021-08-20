В Улан-Удэ на пассажиров без масок составили протоколы

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

19 августа мобильными группами выявлено семь нарушений



В столице Бурятии продолжаются рейды мобильных групп по проверке соблюдения антиковидных мер в организациях торговли, общепита, общественных местах и на транспорте. В общественном транспорте рейды проводят сотрудники комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству совместно с ГИБДД.



19 августа было проверено 40 транспортных средств и 250 пассажиров. Выявлено семь нарушений.



- За неправильное использование маски с четырьмя пассажирами автобусов проведены профилактические беседы. За отсутствие защитных масок составлено три протокола на пассажиров маршрутов №3, №4 и №40, – рассказали в управлении общественной безопасности администрации Улан-Удэ.



В целях профилактики коронавируса ежедневно сотрудники специализированной организации проводят дезинфекцию трамваев и автобусов сертифицированными препаратами. Кроме того, дополнительно городскими транспортными предприятиями организована работа по дезинфекции поручней, ручек, проветриванию салонов транспортных средств.



- Всего по результатам рейдов по предприятиям, магазинам и торговым центрам мобильные группы составили 2950 административных протоколов, из них: 1884 – на физических лиц, 690 – на должностных лиц и 376 – на юридических лиц (ИП), – сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

