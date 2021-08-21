Участники флешмоба получат подарки
В Иркутске проходит акция, приуроченная ко Дню государственного флага Российской Федерации.
Для участия в флешмобе нужно внимательно посмотреть ролик с танцем, размещённый на сайте «Общественная жизнь города Иркутска», и запомнить слова песни или несколько движений танца.
21 и 22 августа с 16:00 до 19:00 возле памятника Александру III или на детской площадке острова Конный нужно найти человека в белой футболке с логотипом «360», показать ему несколько движений танца или спеть песню из просмотренного ролика. После этого можно получить подарки, сообщает пресс-служба МКУ «Город».
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В Иркутске проходит акция, посвящённая российскому флагу
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