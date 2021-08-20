В Иркутске стартует кубок России по кёрлингу

В соревнованиях принимают участие смешанные команды



В воскресенье, 22 августа, в 11:30 состоится открытие кубка России по кёрлингу среди смешанных команд. Турнир пройдёт в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в соревнованиях участвуют 16 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ярославской, Томской, Иркутской областей и Красноярского края. Турнир проводится без участия зрителей.



Программа кубка России



21 августа, суббота

9:00-20:00 – Матчи команд



22 августа, воскресенье

9:00-11:30 – Матчи команд

11:30 – Открытие соревнований

12:10-20:00 – Матчи команд



23 августа, понедельник

9:00-20:00 – Матчи команд



24 августа, вторник

9:00-20:00 – Матчи команд

19:00 – Полуфинал



25 августа, среда

9:30 – Финал, матч за третье место

12:00 – Торжественная церемония награждения



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