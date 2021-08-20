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В Иркутске стартует кубок России по кёрлингу

В Иркутске стартует кубок России по кёрлингу
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях принимают участие смешанные команды

В воскресенье, 22 августа, в 11:30 состоится открытие кубка России по кёрлингу среди смешанных команд. Турнир пройдёт в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в соревнованиях участвуют 16 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ярославской, Томской, Иркутской областей и Красноярского края. Турнир проводится без участия зрителей.

Программа кубка России

21 августа, суббота
9:00-20:00 – Матчи команд

22 августа, воскресенье
9:00-11:30 – Матчи команд
11:30 – Открытие соревнований
12:10-20:00 – Матчи команд

23 августа, понедельник
9:00-20:00 – Матчи команд

24 августа, вторник
9:00-20:00 – Матчи команд
19:00 – Полуфинал

25 августа, среда
9:30 – Финал, матч за третье место
12:00 – Торжественная церемония награждения

Возрастное ограничение 0+
керлинг Кубок России спорт Иркутск

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