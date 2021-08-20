В соревнованиях принимают участие смешанные команды
В воскресенье, 22 августа, в 11:30 состоится открытие кубка России по кёрлингу среди смешанных команд. Турнир пройдёт в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в соревнованиях участвуют 16 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ярославской, Томской, Иркутской областей и Красноярского края. Турнир проводится без участия зрителей.
Программа кубка России
21 августа, суббота
9:00-20:00 – Матчи команд
22 августа, воскресенье
9:00-11:30 – Матчи команд
11:30 – Открытие соревнований
12:10-20:00 – Матчи команд
23 августа, понедельник
9:00-20:00 – Матчи команд
24 августа, вторник
9:00-20:00 – Матчи команд
19:00 – Полуфинал
25 августа, среда
9:30 – Финал, матч за третье место
12:00 – Торжественная церемония награждения
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске стартует кубок России по кёрлингу
Общество, Фото:
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