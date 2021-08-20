В Усть-Ордынском округе бурятский язык будут изучать ещё в 16 учреждениях

Количество школ и детских садов, где преподают родной язык, увеличилось до 143
С нового учебного года бурятский язык начнут изучать ещё в восьми школах и восьми детских садах в Аларском, Баяндаевском, Боханском, Нукутском и Эхирит-Булагатском районах Усть-Ордынского Бурятского округа (УОБО). Таким образом, общеобразовательных организаций с этнокультурной составляющей содержания общего образования станет в текущем году 86, а дошкольных учреждений – 57.
- Наступающий 2022 год – юбилейный. Усть-Ордынскому Бурятскому округу исполняется 85 лет. В преддверии юбилея администрацией округа разработан проект «Юбилейное поручение» для каждой сферы. Образовательным организациям вручены 52 поручения, в том числе о начале изучения бурятского языка для обеспечения преемственности между детским садом и школой, – отметил руководитель администрации округа Анатолий Прокопьев на расширенном заседании окружного методического объединения учителей-родноведов.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, на территории УОБО действует ведомственная целевая программа «Обеспечение условий для сохранения, развития и популяризации бурятского языка» на 2020-2024 годы», направленная на укрепление материально-технической, учебно-методической базы образовательных учреждений округа с этнокультурной составляющей. В рамках данной программы ежегодно приобретается интерактивное оборудование для кабинетов бурятского языка, проводятся мероприятия по сохранению, развитию и популяризации национальной самобытности, оказывается содействие в повышении педагогического мастерства педагогов бурятского языка и литературы.
По словам руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, сформирована рабочая группа по разработке учебно-методических комплектов (УМК), учебников по бурятскому языку нового поколения для школ округа. В состав авторов УМК вошли научные работники, учителя бурятского языка и литературы. Итогом совместной деятельности стало издание за счёт средств областного бюджета в 2019-2020 годах УМК с коммуникативным подходом обучения бурятскому языку для 1-2 классов. Комплекты поступили во все образовательные организации округа, где изучается бурятский язык. По новым УМК обучаются 463 первоклассника и 519 второклассников школ округа. В течение 2020 года велась работа над рукописью УМК для 3-4 классов. В текущем году будет издан учебно-методический комплект для 3 класса тиражом 1500 экземпляров. Издание УМК для 4 класса запланировано на 2022 год.
Кроме того, Анатолий Прокопьев рассказал, что с текущего года начали действовать новые семейные формы обучения бурятскому языку. Занятия посещают слушатели разных возрастов, приходят целыми семьями. Открыт дом бурятского языка при Усть-Ордынском дацане «Тубдэн Даржилин». На базе Усть-Ордынской Национальной библиотеки им. М.Н. Хангалова по выходным дням работает центр семейного общения на бурятском языке «Сайн байна! Здравствуйте!».
В Усть-Ордынском округе бурятский язык будут изучать ещё в 16 учреждениях
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