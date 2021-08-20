В Улан-Удэ осуждённых обучили основам фотографирования

Профессиональный фотограф Евгений Печкин рассказал осуждённым об основах профессиональной фотографии, проведения съёмок в различных жанрах и обработки фото.





В рамках празднования Всемирного дня фотографии в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ состоялся мастер-класс для осуждённых по изучению основ фотографирования. Мероприятие прошло в онлайн-режиме, сообщили в УФСИН по Бурятии.Также осуждённым показали фильмы об истории зарождения и эволюции фотографии, продемонстрировали работы лучших фотографов мира.Мероприятие завершилось проведением выставки фотографий «Пейзажи Родного края», «Главные достопримечательности города Улан-Удэ». Осуждённые ознакомились с работами лучших фотографов Республики Бурятия.