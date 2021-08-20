В Улан-Удэ осуждённых обучили основам фотографирования

Мастер-класс провёл фотограф Евгений Печкин
В рамках празднования Всемирного дня фотографии в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ состоялся мастер-класс для осуждённых по изучению основ фотографирования. Мероприятие прошло в онлайн-режиме, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Профессиональный фотограф Евгений Печкин рассказал осуждённым об основах профессиональной фотографии, проведения съёмок в различных жанрах и обработки фото.
Также осуждённым показали фильмы об истории зарождения и эволюции фотографии, продемонстрировали работы лучших фотографов мира.
Мероприятие завершилось проведением выставки фотографий «Пейзажи Родного края», «Главные достопримечательности города Улан-Удэ». Осуждённые ознакомились с работами лучших фотографов Республики Бурятия.
Мастер-класс провёл фотограф Евгений Печкин
Близится к концу работа в Муйском районе
Мероприятие состоялось на плацу управления Росгвардии
Мальки достигли идеального размера и веса для выпуска в своё естественное обитание. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Малышка, которая раньше не могла даже поднять голову, становится всё крепче
Одному из мужчин потребовалась помощь медиков
В колонии отметили День городошного спорта
Число госпитализированных больных опустилось ниже отметки 500
Почти все проверенные общественниками детские площадки получили замечания
На радикальные меры пошли сотрудники управляющей компании
Сотрудники Национального музея успели побывать в 10 районах
«Травку» мужчина собрал в поле
В регионе готовятся к новому учебному году
Участвовать могут только спортсмены-любители
Участникам предстоит преодолеть 5 км через рвы, канаты, рукоходы и рампы