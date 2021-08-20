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На Байкале состоится школьная экспедиция по изучения экосистемы озера

На Байкале состоится школьная экспедиция по изучения экосистемы озера
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования Иркутской области
Дети проведут недельную смену на научно-исследовательском судне «Академик Коптюг»

В Иркутской области запущена уникальная естественнонаучная общеразвивающая программа по исследованию экосистемы озера Байкал. Партнёром проекта выступил Лимнологический институт СО РАН.

- Десять школьников, прошедших конкурсный отбор, стали участниками образовательного модуля. Он будет проходить в два этапа. Дистанционный – с 19 по 20 августа. И очный – недельная экспедиция по Байкалу на научно-исследовательском судне «Академик Коптюг» с 23 по 29 августа этого года, - сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области.

В течение недели ребята совместно с учёными исследователями уникального озера будут проводить анализ химических и физических характеристик байкальской воды, изучать особенности видового разнообразия живых организмов Прибайкалья и озера Байкал. В распоряжении участников смены будут предоставлены компьютеры, бинокуляры, микроскопы, препараты некоторых представителей байкальской флоры и фауны и другие наглядные материалы, которыми оборудовано судно.

Юные учёные посетят залив Лиственничный, где пройдут мастер классы по методологии отбора и фиксации проб донных организмов. Затем в Больших котах день будет посвящён научным исследованиям в области микробиологии. В бухте Песчаной ребят ждёт изучение зоопланктона и пешая прогулка в бухту Бабушка. В планах также побывать и на Малом Море для исследования микробиальных культур, получения сравнительных характеристик биологических сообществ мелководных заливов и глубоководных частей Малого Моря. Завершится смена отчётными докладами о проведённых исследованиях.

- Особенностью программы является то, что в ней предусмотрены увлекательные практические занятия, на которых учащиеся подробно знакомятся с темой занятий. На них применяются современные методы и технологии исследования животного и растительного мира озера Байкал и окружающих его территорий Прибайкалья и Забайкалья. Благодаря этому учащиеся становятся активными участниками процесса изучения озера Байкал, без чего невозможно понять все его многообразие и величие. На таких занятиях реализуются не только образовательные задачи данной программы, но также и развивающие, коммуникационные, – рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник ФГУН Лимнологический институт Сибирского отделения РАН Ольга Майкова.
Байкал экспедиция наука экология школьники образование Иркутская область

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