На Байкале состоится школьная экспедиция по изучения экосистемы озера

Дети проведут недельную смену на научно-исследовательском судне «Академик Коптюг»
В Иркутской области запущена уникальная естественнонаучная общеразвивающая программа по исследованию экосистемы озера Байкал. Партнёром проекта выступил Лимнологический институт СО РАН.
- Десять школьников, прошедших конкурсный отбор, стали участниками образовательного модуля. Он будет проходить в два этапа. Дистанционный – с 19 по 20 августа. И очный – недельная экспедиция по Байкалу на научно-исследовательском судне «Академик Коптюг» с 23 по 29 августа этого года, - сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области.
В течение недели ребята совместно с учёными исследователями уникального озера будут проводить анализ химических и физических характеристик байкальской воды, изучать особенности видового разнообразия живых организмов Прибайкалья и озера Байкал. В распоряжении участников смены будут предоставлены компьютеры, бинокуляры, микроскопы, препараты некоторых представителей байкальской флоры и фауны и другие наглядные материалы, которыми оборудовано судно.
Юные учёные посетят залив Лиственничный, где пройдут мастер классы по методологии отбора и фиксации проб донных организмов. Затем в Больших котах день будет посвящён научным исследованиям в области микробиологии. В бухте Песчаной ребят ждёт изучение зоопланктона и пешая прогулка в бухту Бабушка. В планах также побывать и на Малом Море для исследования микробиальных культур, получения сравнительных характеристик биологических сообществ мелководных заливов и глубоководных частей Малого Моря. Завершится смена отчётными докладами о проведённых исследованиях.
- Особенностью программы является то, что в ней предусмотрены увлекательные практические занятия, на которых учащиеся подробно знакомятся с темой занятий. На них применяются современные методы и технологии исследования животного и растительного мира озера Байкал и окружающих его территорий Прибайкалья и Забайкалья. Благодаря этому учащиеся становятся активными участниками процесса изучения озера Байкал, без чего невозможно понять все его многообразие и величие. На таких занятиях реализуются не только образовательные задачи данной программы, но также и развивающие, коммуникационные, – рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник ФГУН Лимнологический институт Сибирского отделения РАН Ольга Майкова.
На Байкале состоится школьная экспедиция по изучения экосистемы озера
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