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В Бурятии реализуется проект медицинского патронажа пенсионеров

В Бурятии реализуется проект медицинского патронажа пенсионеров
Общество,  Фото:pixabay.com
В пилотном проекте участвуют частные медицинские организации

Бурятия вошла в число 13 субъектов Российской Федерации, где с 2021 года проводятся мероприятия по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше.

- Суть проекта – оказание медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше частными медицинскими организациями в амбулаторных условиях на дому, а также взаимодействие частных медицинских организаций с медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, организациями социального обслуживания при оказании медико-социального патронажа лицам в возрасте 65 лет и старше, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - На реализацию пилотного проекта республике выделено более 15,2 млн рублей в виде межбюджетного трансферта. Этих средств будет достаточно для обеспечения диспансеризации и медицинского контроля за состоянием здоровья на 44 человек.

Как сообщает пресс-служба министерства, в пилоте участвуют три частные медицинские организации: ООО «Диагрупп», КДЦ «Ритм» и больница «РЖД-Медицина» (г. Северобайкальск). Частные медицинские организации минимум раз в неделю посещают подопечного гражданина, ведут медицинский дневник наблюдений, проводят анализ состояния здоровья пациента, оказывают содействие в получении лекарственных средств, ведут диспансеризацию и оказывают паллиативную медицинскую помощь за весь период наблюдений.

Чуть более месяца назад, 14 июля, между министерством соцзащиты Бурятии и федеральным министерством труда было заключено соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, средства уже поступили в республиканский бюджет.

- В настоящее время заключены соглашения с частными медицинскими организациями, проводится методическая работа с клиниками. Клиники заключают договора с государственными учреждениями для получения доступа к числу застрахованных лиц, – отметила министр. - Уже подана заявка на финансирование проекта на 2022 год. Охват составит 285 человек на сумму порядка 106,1 млн рублей.
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