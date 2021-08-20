 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 августа

19 августа

Популярное

В Чите троллейбусы пойдут до посёлка Каштак

В Чите троллейбусы пойдут до посёлка Каштак
Общество,  Фото:pixabay.com
Стали известны подробности проекта новой троллейбусной линии

В столице Забайкалья раскрыли подробности проекта строительства троллейбусной линии до посёлка Каштак. Он переходит в практическую стадию реализации: в ближайшие недели будет объявлен конкурс на строительство данной ветки.

- Федеральные средства в сумме почти 266 миллионов рублей на реализацию этого важного для города начинания до Читы доведены в рамках национального проекта «Чистый воздух». Это двухлетний проект. В нынешнем году будут проведены работы на тяговой подстанции. Остальное будет произведено в 2022 году. Тогда же троллейбусный маршрут №1 будет продлён до посёлка Каштак, - написал 19 августа в инстаграм-аккаунте руководитель администрации Читы Александр Сапожников.

Проект предусматривает монтаж 2,3 километров контактной сети (в однопутном исчислении). Опоры под неё уже в основном смонтированы – дополнительно надо установить лишь несколько штук.

Разворотное кольцо разместится в Каштаке на перекрёстке улицы Просторная и Карповского тракта. Площадка под него была построена в ходе реконструкции Карповского тракта в 2019 году. Будет проводиться реконструкция одной тяговой подстанции с заменой оборудования. Также предусматривается установка 22 новых дорожных знаков и семи светофоров (два светофорных объекта).

В рамках этого же проекта будет реконструироваться конечная остановка «Дорожная больница» на улице Ленина. Здесь будет построена площадка для одновременной стоянки 8 троллейбусов и устроен пункт питания для водителей и кондукторов. Об этом сообщает пресс-лужба администрации Читы.
троллейбус общественный транспорт Чита Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите троллейбусы пойдут до посёлка Каштак
В Чите троллейбусы пойдут до посёлка Каштак
Общество, 20.08.2021
Стали известны подробности проекта новой троллейбусной линии
В Иркутск прибыл передвижной музей «Поезд Победы»
В Иркутск прибыл передвижной музей «Поезд Победы»
Общество, 20.08.2021
Выставка будет работать до 21 августа
Улан-удэнские ТЭЦ готовы к отопительному сезону
Улан-удэнские ТЭЦ готовы к отопительному сезону
Общество, 20.08.2021
В ТГК-14 отметили, что ремонтные работы на ТЭЦ идут по утверждённым графикам
В Улан-Удэ встретили первый прямой авиарейс с Владивостока
В Улан-Удэ встретили первый прямой авиарейс с Владивостока
Общество, 20.08.2021
Полёты будут выполняться два раза в неделю
В Улан-Удэ на пассажиров без масок составили протоколы
В Улан-Удэ на пассажиров без масок составили протоколы
Общество, 20.08.2021
19 августа мобильными группами выявлено семь нарушений
Бурятские теннисисты успешно выступили в Красноярске
Бурятские теннисисты успешно выступили в Красноярске
Общество, 20.08.2021
Спортсмены республики приняли участие во всероссийских соревнованиях по настольному теннису «Yenisei»
Иркутский дзюдоист стал призёром первенства Европы
Иркутский дзюдоист стал призёром первенства Европы
Общество, 20.08.2021
Спортсмен выиграл «серебро» в весовой категории свыше 90 килограммов
В Бурятии появился центр органного донорства
В Бурятии появился центр органного донорства
Общество, 20.08.2021
Больница готовилась к этому событию около трёх лет
Телеканал об экстремальном спорте расскажет об атлете из Бурятии
Телеканал об экстремальном спорте расскажет об атлете из Бурятии
Общество, 20.08.2021
Улан-удэнец расскажет, как добился внушительных мышц без поднятия тяжестей
Жителям Бурятии советуют не покупать синтетическую одежду детям
Жителям Бурятии советуют не покупать синтетическую одежду детям
Общество, 20.08.2021
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать одежду для детей и подростков
В выходные Бурятию накроют дожди
В выходные Бурятию накроют дожди
Общество, 20.08.2021
В горах юго-запада ожидается мокрый снег
В Бурятии в Селенгу выпустили мальков байкальского осетра
В Бурятии в Селенгу выпустили мальков байкальского осетра
Общество, 20.08.2021
Мальки достигли идеального размера и веса для выпуска в своё естественное обитание. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
В «Байкальской гавани» должна наконец-то закипеть стройка
В «Байкальской гавани» должна наконец-то закипеть стройка
Общество, 20.08.2021
Один из пяти инвесторов «Байкальской гавани» готов приступить к работе в этом году
В бурятском заказнике инспекторы встретили краснокнижного ежа
В бурятском заказнике инспекторы встретили краснокнижного ежа
Общество, 20.08.2021
Ёжик спокойно отнёсся к присутствию людей и даже немного попозировал на камеру
В Улан-Удэ объявилась мать, бросившая двух маленьких дочерей
В Улан-Удэ объявилась мать, бросившая двух маленьких дочерей
Общество, 20.08.2021
Детей в комнате общежития нашла соседка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^