Стали известны подробности проекта новой троллейбусной линии
В столице Забайкалья раскрыли подробности проекта строительства троллейбусной линии до посёлка Каштак. Он переходит в практическую стадию реализации: в ближайшие недели будет объявлен конкурс на строительство данной ветки.
- Федеральные средства в сумме почти 266 миллионов рублей на реализацию этого важного для города начинания до Читы доведены в рамках национального проекта «Чистый воздух». Это двухлетний проект. В нынешнем году будут проведены работы на тяговой подстанции. Остальное будет произведено в 2022 году. Тогда же троллейбусный маршрут №1 будет продлён до посёлка Каштак, - написал 19 августа в инстаграм-аккаунте руководитель администрации Читы Александр Сапожников.
Проект предусматривает монтаж 2,3 километров контактной сети (в однопутном исчислении). Опоры под неё уже в основном смонтированы – дополнительно надо установить лишь несколько штук.
Разворотное кольцо разместится в Каштаке на перекрёстке улицы Просторная и Карповского тракта. Площадка под него была построена в ходе реконструкции Карповского тракта в 2019 году. Будет проводиться реконструкция одной тяговой подстанции с заменой оборудования. Также предусматривается установка 22 новых дорожных знаков и семи светофоров (два светофорных объекта).
В рамках этого же проекта будет реконструироваться конечная остановка «Дорожная больница» на улице Ленина. Здесь будет построена площадка для одновременной стоянки 8 троллейбусов и устроен пункт питания для водителей и кондукторов. Об этом сообщает пресс-лужба администрации Читы.
В Чите троллейбусы пойдут до посёлка Каштак
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