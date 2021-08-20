В Иркутске волонтёры провели акцию в собачьем приюте

Мероприятие приурочено ко Дню защиты бездомных животных
В преддверии Международного дня защиты бездомных животных молодёжь Иркутской области посетила приют для собак «Ной-Поводог». Помочь животным приехали представители молодёжных объединений, общественных организаций, сотрудники министерства по молодёжной политике Иркутской области, подведомственных учреждений министерства.
Более 40 человек выгуливали и вычёсывали собак, убирались на территории приюта и передали корм для собак сотрудникам приюта.
Принято решение, что молодые люди будут посещать приют ежемесячно. Во время следующей поездки планируется организовать «Благотворительную фотосессию» – желающие смогут сделать фото с четвероногими жителями приюта, получить фотографии от молодёжных медиацентров и пожертвовать денежные средства для поддержки приюта.
- В приюте сейчас 290 собак, всем им нужна еда, выгул, медицинская помощь и многое другое. Каждый может так же помочь приюту, приехать, оказать финансовую поддержку, а ещё лучше забрать своего друга. На сайте povodog38.ru можно найти подробную информацию, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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