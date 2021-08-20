 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 августа

19 августа

Популярное

В Иркутске волонтёры провели акцию в собачьем приюте

В Иркутске волонтёры провели акцию в собачьем приюте
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Мероприятие приурочено ко Дню защиты бездомных животных

В преддверии Международного дня защиты бездомных животных молодёжь Иркутской области посетила приют для собак «Ной-Поводог». Помочь животным приехали представители молодёжных объединений, общественных организаций, сотрудники министерства по молодёжной политике Иркутской области, подведомственных учреждений министерства.

Более 40 человек выгуливали и вычёсывали собак, убирались на территории приюта и передали корм для собак сотрудникам приюта.

Принято решение, что молодые люди будут посещать приют ежемесячно. Во время следующей поездки планируется организовать «Благотворительную фотосессию» – желающие смогут сделать фото с четвероногими жителями приюта, получить фотографии от молодёжных медиацентров и пожертвовать денежные средства для поддержки приюта.

- В приюте сейчас 290 собак, всем им нужна еда, выгул, медицинская помощь и многое другое. Каждый может так же помочь приюту, приехать, оказать финансовую поддержку, а ещё лучше забрать своего друга. На сайте povodog38.ru можно найти подробную информацию, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
молодежь волонтеры приют бездомные животные собаки Иркутск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Молодёжь Бурятии может получить госпремии
Молодёжь Бурятии может получить госпремии
Общество, 20.08.2021
В республике объявлено о проведении конкурсного отбора по поддержке молодых талантов
В Усть-Ордынском округе бурятский язык будут изучать ещё в 16 учреждениях
В Усть-Ордынском округе бурятский язык будут изучать ещё в 16 учреждениях
Общество, 20.08.2021
Количество школ и детских садов, где преподают родной язык, увеличилось до 143
В Иркутске волонтёры провели акцию в собачьем приюте
В Иркутске волонтёры провели акцию в собачьем приюте
Общество, 20.08.2021
Мероприятие приурочено ко Дню защиты бездомных животных
В Бурятии реализуется проект медицинского патронажа пенсионеров
В Бурятии реализуется проект медицинского патронажа пенсионеров
Общество, 20.08.2021
В пилотном проекте участвуют частные медицинские организации
На Байкале состоится школьная экспедиция по изучения экосистемы озера
На Байкале состоится школьная экспедиция по изучения экосистемы озера
Общество, 20.08.2021
Дети проведут недельную смену на научно-исследовательском судне «Академик Коптюг»
В Иркутске стартует кубок России по кёрлингу
В Иркутске стартует кубок России по кёрлингу
Общество, 20.08.2021
В соревнованиях принимают участие смешанные команды
В Улан-Удэ театр абсурда зазвучит на бурятском
В Улан-Удэ театр абсурда зазвучит на бурятском
Общество, 20.08.2021
В Буряад театре прошла сдача спектакля, которым откроется 90-й театральный сезон
Медпоезд увеличит время стоянки на станциях Забайкалья
Медпоезд увеличит время стоянки на станциях Забайкалья
Общество, 20.08.2021
ПКДЦ «Академик Фёдор Углов» оказывает бесплатные медуслуги жителям края
На выставке кукол в Иркутске покажут сибирские и бурятские костюмы
На выставке кукол в Иркутске покажут сибирские и бурятские костюмы
Общество, 20.08.2021
Начала работу выставка «Традиционная тряпичная кукла России»
В Бурятии наградили работников образования
В Бурятии наградили работников образования
Общество, 20.08.2021
С 17 по 19 августа в республике прошла конференция педагогов
В Чите троллейбусы пойдут до посёлка Каштак
В Чите троллейбусы пойдут до посёлка Каштак
Общество, 20.08.2021
Стали известны подробности проекта новой троллейбусной линии
В Иркутск прибыл передвижной музей «Поезд Победы»
В Иркутск прибыл передвижной музей «Поезд Победы»
Общество, 20.08.2021
Выставка будет работать до 21 августа
Улан-удэнские ТЭЦ готовы к отопительному сезону
Улан-удэнские ТЭЦ готовы к отопительному сезону
Общество, 20.08.2021
В ТГК-14 отметили, что ремонтные работы на ТЭЦ идут по утверждённым графикам
В Улан-Удэ встретили первый прямой авиарейс с Владивостока
В Улан-Удэ встретили первый прямой авиарейс с Владивостока
Общество, 20.08.2021
Полёты будут выполняться два раза в неделю
В Улан-Удэ на пассажиров без масок составили протоколы
В Улан-Удэ на пассажиров без масок составили протоколы
Общество, 20.08.2021
19 августа мобильными группами выявлено семь нарушений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^