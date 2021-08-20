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В Бурятии собирают «культурное наследие народов республики»

В Бурятии собирают «культурное наследие народов республики»
Общество,  Фото:Национальный музей Бурятии
Сотрудники Национального музея успели побывать в 10 районах

16 и 17 августа рабочая группа Национального музея Бурятии посетила музеи Кабанского, Хоринского, Еравнинского и Кижингинского районов для сбора материалов для проекта электронной музейной карты «Культурное наследие народов Бурятии». Проект реализуется в рамках гранта правительства республики.

В команду вошли хранитель группы «Быт и этнография» Любовь Левитина, хранитель группы «Археология» Лариса Ярославцева, заведующая научно-методическим отделом Аюна Гуруева и фотограф Сергей Ильин.

В ходе рабочей поездки были отсняты материалы в Хоринском районном историко-краеведческом музее, Сосново-Озёрском музее имени Сампилова, Кабанском краеведческом музее имени Лукьянова, краеведческом музее имени Очирова, краеведческом музее села Сухая «Омулевый Байкал», музее истории и культуры байкало-кударинских бурят имени Ботоевой.

- На карте будут отображены все музеи Бурятии, включая республиканские, муниципальные и общественные. Посетители сайта смогут получить представление о деятельности музея, его коллекции и местоположении с контактными данными. Будут представлены фотографии интересных экспонатов и фрагменты экспозиций музеев. Вся информация также будет представлена на английском языке, - отметили в Национальном музее республики.

На сегодня сотрудники музея успели побывать в 10 районах и собрать материалы 19 музеев.
национальный музей

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