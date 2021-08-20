 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 августа

19 августа

Популярное

В Иркутск прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

В Иркутск прибыл передвижной музей «Поезд Победы»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Выставка будет работать до 21 августа

19 августа на станции Иркутск-Пассажирский начал принимать посетителей уникальный передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». Иммерсивная инсталляция размещена в девяти вагонах поезда, который едет по стране с запада на восток. Иркутск стал 63-м городом, а Иркутская область 41-м регионом, где «музей на колёсах» открыл двери для желающих лучше узнать историю Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, основу экспозиции составляют трёхмерные панорамы творческой мастерской молодых художников «Невский баталист». Проходя по вагонам, посетители перемещаются от одного эпизода к другому: от предвоенных лет до Великой Победы. Всего представлено 13 тем и более 150 скульптур героев. Экспозиция уникальна своим мультимедийным сопровождением: более 50 видеопроекторов, более 140 мультимедийных поверхностей, 13 тач-столов. Используется объёмный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъёмка исторических реконструкций, трёхмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны музея специально написана своя музыка. Площадки посвящены теме науки и технологии, патриотическому воспитанию молодёжи.

- По словам организаторов, практически все дни работы музея в Иркутске уже забронированы для посещения. Большой ажиотаж приезд поезда вызвал среди школьников. Мы объявили среди учащихся конкурс в социальных сетях на лучшее фото с хештегом #поездпобеды, – сообщил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.

Жители региона, пришедшие на выставку, могут не только осмотреть экспозицию, но и посетить интерактивную площадку, посвящённую научным достижениям Иркутской области. На перроне вокзала оборудована также «живая» фотозона, на которой выставлено оружие времён Великой Отечественной войны.

В Иркутске выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» будет работать до 21 августа. Её смогут посетить жители и гости Иркутска, прошедшие регистрацию на сайте поездпобеды.рф и получившие специальный бесплатный билет. Кроме того, организовано посещение экспозиции членами детских, молодёжных и ветеранских НКО, общественных организаций и почётными гостями.

Напомним, «Поезд Победы» – это масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и проведения Года памяти и славы в России. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Следующей остановкой передвижного музея «Поезд Победы» станет Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 12+
выставка поезд Великая Отечественная музей Иркутск вокзал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнские ТЭЦ готовы к отопительному сезону
Улан-удэнские ТЭЦ готовы к отопительному сезону
Общество, 20.08.2021
В ТГК-14 отметили, что ремонтные работы на ТЭЦ идут по утверждённым графикам
В Улан-Удэ встретили первый прямой авиарейс с Владивостока
В Улан-Удэ встретили первый прямой авиарейс с Владивостока
Общество, 20.08.2021
Полёты будут выполняться два раза в неделю
В Улан-Удэ на пассажиров без масок составили протоколы
В Улан-Удэ на пассажиров без масок составили протоколы
Общество, 20.08.2021
19 августа мобильными группами выявлено семь нарушений
Бурятские теннисисты успешно выступили в Красноярске
Бурятские теннисисты успешно выступили в Красноярске
Общество, 20.08.2021
Спортсмены республики приняли участие во всероссийских соревнованиях по настольному теннису «Yenisei»
Иркутский дзюдоист стал призёром первенства Европы
Иркутский дзюдоист стал призёром первенства Европы
Общество, 20.08.2021
Спортсмен выиграл «серебро» в весовой категории свыше 90 килограммов
В Бурятии появился центр органного донорства
В Бурятии появился центр органного донорства
Общество, 20.08.2021
Больница готовилась к этому событию около трёх лет
Телеканал об экстремальном спорте расскажет об атлете из Бурятии
Телеканал об экстремальном спорте расскажет об атлете из Бурятии
Общество, 20.08.2021
Улан-удэнец расскажет, как добился внушительных мышц без поднятия тяжестей
Жителям Бурятии советуют не покупать синтетическую одежду детям
Жителям Бурятии советуют не покупать синтетическую одежду детям
Общество, 20.08.2021
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать одежду для детей и подростков
В выходные Бурятию накроют дожди
В выходные Бурятию накроют дожди
Общество, 20.08.2021
В горах юго-запада ожидается мокрый снег
В Бурятии в Селенгу выпустили мальков байкальского осетра
В Бурятии в Селенгу выпустили мальков байкальского осетра
Общество, 20.08.2021
Мальки достигли идеального размера и веса для выпуска в своё естественное обитание. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
В «Байкальской гавани» должна наконец-то закипеть стройка
В «Байкальской гавани» должна наконец-то закипеть стройка
Общество, 20.08.2021
Один из пяти инвесторов «Байкальской гавани» готов приступить к работе в этом году
В бурятском заказнике инспекторы встретили краснокнижного ежа
В бурятском заказнике инспекторы встретили краснокнижного ежа
Общество, 20.08.2021
Ёжик спокойно отнёсся к присутствию людей и даже немного попозировал на камеру
В Улан-Удэ объявилась мать, бросившая двух маленьких дочерей
В Улан-Удэ объявилась мать, бросившая двух маленьких дочерей
Общество, 20.08.2021
Детей в комнате общежития нашла соседка
В Улан-Удэ осуждённых обучили основам фотографирования
В Улан-Удэ осуждённых обучили основам фотографирования
Общество, 20.08.2021
Мастер-класс провёл фотограф Евгений Печкин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^