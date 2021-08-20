В Иркутск прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

Выставка будет работать до 21 августа
19 августа на станции Иркутск-Пассажирский начал принимать посетителей уникальный передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». Иммерсивная инсталляция размещена в девяти вагонах поезда, который едет по стране с запада на восток. Иркутск стал 63-м городом, а Иркутская область 41-м регионом, где «музей на колёсах» открыл двери для желающих лучше узнать историю Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, основу экспозиции составляют трёхмерные панорамы творческой мастерской молодых художников «Невский баталист». Проходя по вагонам, посетители перемещаются от одного эпизода к другому: от предвоенных лет до Великой Победы. Всего представлено 13 тем и более 150 скульптур героев. Экспозиция уникальна своим мультимедийным сопровождением: более 50 видеопроекторов, более 140 мультимедийных поверхностей, 13 тач-столов. Используется объёмный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъёмка исторических реконструкций, трёхмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны музея специально написана своя музыка. Площадки посвящены теме науки и технологии, патриотическому воспитанию молодёжи.
- По словам организаторов, практически все дни работы музея в Иркутске уже забронированы для посещения. Большой ажиотаж приезд поезда вызвал среди школьников. Мы объявили среди учащихся конкурс в социальных сетях на лучшее фото с хештегом #поездпобеды, – сообщил начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.
Жители региона, пришедшие на выставку, могут не только осмотреть экспозицию, но и посетить интерактивную площадку, посвящённую научным достижениям Иркутской области. На перроне вокзала оборудована также «живая» фотозона, на которой выставлено оружие времён Великой Отечественной войны.
В Иркутске выставка «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны» будет работать до 21 августа. Её смогут посетить жители и гости Иркутска, прошедшие регистрацию на сайте поездпобеды.рф и получившие специальный бесплатный билет. Кроме того, организовано посещение экспозиции членами детских, молодёжных и ветеранских НКО, общественных организаций и почётными гостями.
Напомним, «Поезд Победы» – это масштабный историко-просветительский проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и проведения Года памяти и славы в России. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Следующей остановкой передвижного музея «Поезд Победы» станет Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 12+
В Иркутск прибыл передвижной музей «Поезд Победы»
Общество, Фото:
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