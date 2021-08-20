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В Иркутской области полицейские участвовали в приёмке школ

В Иркутской области полицейские участвовали в приёмке школ
Общество,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
В регионе готовятся к новому учебному году

18 августа сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усольский» и отдела МВД России по Шелеховскому району Иркутской области участвовали в приёмке образовательных учреждений в преддверии учебного года.

- Сотрудники ГИБДД и инспектора по делам несовершеннолетних в составе межведомственных комиссий провели комплексное обследование дошкольных и учебных организаций города и района. В задачу комиссии по приёмке образовательных учреждений к новому учебному году входит проверка большого числа параметров готовности, но главный критерий оценки – это безопасность образовательной деятельности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В ходе проверок особое внимание обращали на оснащение объектов кнопками экстренного вызова охраны и системами видеонаблюдения, обследованы пришкольные территории, проверено обустройство пешеходных переходов и подъездных путей к образовательным организациям.

Госавтоинспекторы уделили внимание организации работы по формированию правовой культуры юных участников дорожного движения. Отдельное внимание обращено на состояние кабинетов, детских площадок, обеспеченность методическими материалами для проведения занятий по изучению ПДД, проверено наличие и исполнение планов работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, изучены паспорта дорожной безопасности.

Все образовательные учреждения города и района прошли процедуру приёмки. Сотрудники полиции внесли предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности в этом направлении, которые будут учтены и реализованы в текущем году.

Иркутская область

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