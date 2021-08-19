В Бурятии юные лесники научились измерять деревья

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесоводы показали, как и для чего применяются лесные инструменты



Сотрудники Баргузинского лесничества в Бурятии провели занятие с ребятами из школьного лесничества «Щит и меч», рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Лесоводы показали, как и для чего применяются лесные инструменты. Ребята не только узнали, для чего применяются полнометр, мерную вилку, навигатор и высотомер, но и смогли применить все инструменты на практике.



- Дети научились измерять диаметр и высоту дерева с помощью мерной вилки и высотометра. Такие знания ребята смогут применять для своих исследовательских работ. Больше всего, ребят заинтересовал Меч Колесова, который необходим для высаживания лесных культур. Мы показали юным лесникам, как правильно им пользоваться, - рассказал участковый лесничий Баргузинского лесничества Сергей Максимов.



Школьники с интересом слушали лесников и задавали много вопросов.



- Мне очень понравился урок, теперь я знаю чуть больше о работе лесоводов. Мне казалось, что работать мечом Колесова очень легко, но это оказалось совсем не так! Высаживать деревья очень важно, поэтому я хочу внести свой вклад и планирую принять участие в осенних посадках, - поделился юный лесник Женя.

