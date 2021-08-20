Прогнозируется ветер с порывами до 14 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 августа, по северной половине республики местами дожди и ливни, по южной половине преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +3,+8, днём +20,+25, местами +13,+18.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью +9,+11, днём +21,+23.
В Бурятии местами ливни
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Посетители увидят ксилографии Або Хироси
Основные мероприятия пойдут в парке ОДОРА
Участники распишут ограждение детской клинической больницы
Турнир посвящён 355-летию столицы Бурятии
Речь идёт о семи межмуниципальных маршрутах
Юрий Дусь всю жизнь посвятил игре на музыкальных инструментах
Людям разных категорий оказывают поддержку на дому
Будет разыгрываться кубок Героя Советского Союза
Инициативу буддистов поддержал губернатор региона
В театре Бестужева проводится творческая лаборатория для детей и подростков
Он расположен в одном из сёл Ононского района
Многочасовой ливень, вызвавший размытие дорог, прекратился
Малышек назвали Нарана и Сарюна
Общая потребность на предоставление выплат составила около 410 миллионов рублей
Фёдор Балтуев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 61 кг