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В Бурятии местами ливни

В Бурятии местами ливни
Общество,  Фото:pexels.com
Прогнозируется ветер с порывами до 14 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 20 августа, по северной половине республики местами дожди и ливни, по южной половине преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +3,+8, днём +20,+25, местами +13,+18.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью +9,+11, днём +21,+23.
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