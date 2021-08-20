В Бурятии местами ливни

Прогнозируется ветер с порывами до 14 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, 20 августа, по северной половине республики местами дожди и ливни, по южной половине преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +3,+8, днём +20,+25, местами +13,+18.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10, днём до 14 м/с. Температура ночью +9,+11, днём +21,+23.

