Земля не использовалась по назначению более десяти лет
В Селенгинском районе Бурятии проверкой Россельхознадзора установлено, что частные земельные участки сельскохозяйственного назначения на всей территории зарастают древесно-кустарниковой и многолетней сорной растительностью. Общая площадь зарастания составила 18.9 га, это 99 % от всей площади участков). Высота кустарников достигает четырёх метров, а травой - 80 см. Земля не используется по назначению более 10 лет.
- За неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения владельцу грозит штраф в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трёх тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии сельхозучасток зарос четырёхметровыми деревьями
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