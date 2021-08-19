В Иркутской области музыканту исполнилось 90 лет

Общество, Фото: пресс-служба минсоцразвития Иркутской области

Юрий Дусь всю жизнь посвятил игре на музыкальных инструментах



В Иркутской области 90-летний юбилей отпраздновал Юрий Григорьевич Дусь. Он приехал в Марковский геронтологический центр из Саянского дома-интерната для престарелых и инвалидов в начале февраля 2016 года и сразу активно включился в творческую жизнь учреждения. Юрий Григорьевич – неизменный участник проводимых концертов в отделении милосердия и других мероприятиях учреждения. Со своим аккордеоном он не расстаётся уже много лет.



Предки Юрия Григорьевича – выходцы из Украины. Дед, Тимофей Иванович Дусь, уроженец Черниговской области, был первопроходцем по освоению Приморья и Приамурья. В 1901 году по призыву реформатора Петра Столыпина он собрал свою большую семью и выехал на Дальний Восток в Хабаровск, где построил мельницу. Вся большая дружная семья работала на ней (семь сыновей и три дочери), а молоть муку приезжали крестьяне из сорока окрестных деревень.



Однако во времена сталинских репрессий сподвижников аграрной реформы Столыпина объявили «врагами народа». В марте 1938 года деда арестовали, а 26 апреля расстреляли в Хабаровской тюрьме. Ему было всего 70 лет. Всю семью расселили по всей Сибири, Лене и Енисею до севера. Семилетнего Юру с матерью сняли с этапа по подозрению на тиф. Месяца три они жили в бараках, но потом на глазах мальчика произошла страшная трагедия: бандит зарезал его мать. Пережитый ужас не прошёл даром: он потерял голос и речь. Юрия сдали в детский дом. Здесь воспитатели детдома заметили у мальчика способности к музыке. Затем Юрий успешно сдал экзамены и получил диплом.



В 1951 году Юрий Григорьевич поступил на заочное обучение в Ленинградский институт культуры на музыкальное отделение. Параллельно работал в детской трудовой колонии. Там были и дети «врагов народа». Юрий Григорьевич учил их музыке, игре на музыкальных инструментах. В 1955 году приехал в Сибирь, стал работать заведующим сельским клубом в посёлке Михайловка Черемховского района, работал в посёлке Тельма Усольского района директором районного дома культуры, руководил женским хором.



- Работать было интересно, я любил своё дело, – говорит Юрий Дусь.



В 1957 году проходил в шестой всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве, и Юрия Григорьевича как лучшего работника направили в составе делегации от Иркутской области на фестиваль. В 1962 году его назначили заведующим Зиминским районным отделом культуры. Юрий Григорьевич с семьёй переехал в Зиму. Получил дом усадебного типа, было своё хозяйство, родились дети. С женой прожили 57 лет душа в душу. Юрий Григорьевич вырастил четырёх внуков и шесть правнуков.



В 1986 году он получил звание заслуженного работника культуры, а в 1992 году вышел на пенсию, но продолжал работать. Закончил курсы в Новосибирске и работал пять лет в системе МЧС старшим инспектором маломерных судов. Ушёл на заслуженный отдых в 1997 году.



- С юбилеем Юрия Григорьевича пришли поздравить представители администрации Марковского геронтологического центра, творческий коллектив «Артфеи», соседи. Звучали любимые песни, Юрий Григорьевич играл на баяне, все дружно пили чай с именинным тортом и вспоминали молодость, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

