В Братске нашли и наказали любителя езды про тротуарам

Нарушителя выявили благодаря соцсетям



Сотрудники ГИБДД в Братске привлекли к ответственности водителя, который проехал на машине по тротуару.



Видео появилось в соцсетях. На видеозаписи автомобиль «Тойота Карина» ехал прямо по пешеходной зоне около Братского драматического театра.



Инспекторы установили и привлекли к ответственности водителя. В отношении 27-летнего водителя вынесено постановление за административное нарушение. Ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей.



Кроме того, автолюбитель привлечён к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

