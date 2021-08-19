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В Братске нашли и наказали любителя езды про тротуарам

В Братске нашли и наказали любителя езды про тротуарам
Общество, 
Нарушителя выявили благодаря соцсетям

Сотрудники ГИБДД в Братске привлекли к ответственности водителя, который проехал на машине по тротуару.

Видео появилось в соцсетях. На видеозаписи автомобиль «Тойота Карина» ехал прямо по пешеходной зоне около Братского драматического театра.

Инспекторы установили и привлекли к ответственности водителя. В отношении 27-летнего водителя вынесено постановление за административное нарушение. Ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей.

Кроме того, автолюбитель привлечён к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
водители ГИБДД

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