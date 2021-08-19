В Братске нашли и наказали любителя езды про тротуарам

Нарушителя выявили благодаря соцсетям
Сотрудники ГИБДД в Братске привлекли к ответственности водителя, который проехал на машине по тротуару.
Видео появилось в соцсетях. На видеозаписи автомобиль «Тойота Карина» ехал прямо по пешеходной зоне около Братского драматического театра.
Инспекторы установили и привлекли к ответственности водителя. В отношении 27-летнего водителя вынесено постановление за административное нарушение. Ему назначен штраф в размере двух тысяч рублей.
Кроме того, автолюбитель привлечён к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
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