Малышек назвали Нарана и Сарюна
4 августа в районном отделе ЗАГС Селенгинского района Бурятии провели торжественное вручение свидетельств о рождении родителям девочек-двойняшек, которые родились 8 июля этого года – в День семьи, любви и верности.
Счастливые родители Александр Сергеевич и Инна Александровна назвали дочек Нарана и Сарюна. Нарана (в переводе на русский язык «солнышко») родилась первой, Сарюна («прекрасная, великолепная») родилась второй. Теперь в семье 5 дочерей: старшей Надежде – 13 лет, Сэсэгме – 8 лет и Аделине – 5 лет.
- От всей души желаем Александру Сергеевичу и Инне Александровне счастливого отцовства и материнства. Пусть в их доме всегда царят мир, радость и любовь! Пусть малышки растут крепкими, здоровыми и счастливыми! – сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Селенгинском районе Бурятии родилась вторая двойня
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