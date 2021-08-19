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В Иркутской области сняли режим ЧС из-за лесных пожаров

В Иркутской области сняли режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество, 
Режим ЧС действовал с 6 августа

В Иркутской области снят режим ЧС из-за лесных пожаров. За минувшие сутки в регионе ликвидировано три лесных пожара, два из них общей площадью 1,8 га в Катангском и Братском районах были обнаружены накануне. Также в Катангском районе удалось потушить ранее зарегистрированный пожар на площади 10 га.

На утро 19 августа продолжают действовать 11 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 22,4 тысяч нектаров. Локализовано восемь пожаров на площади 89,7 тысяч гектаров. Все очаги расположены в Катангском районе.

- Почти 90 тысяч гектаров локализовано за сутки. Площадь активного горения сейчас составляет 57 га. Динамика тушения пожаров в регионе хорошая, ситуация находится под контролем, в случае необходимости на более сложные участки мы можем перебросить дополнительные силы и средства. Самая напряжённая обстановка - в Катангском районе. При этом там сосредоточены большие силы как представителей лесного комплекса региона, так и федеральный резерв,- прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В тушении лесных пожаров 18 августа было задействовано 416 пожарных-десантников, 134 работника лесопожарных станций и 22 единицы наземной техники.

С начала пожароопасного периода в Иркутской области было зарегистрировано 527 лесных пожаров. В прошлом году на эту дату в было зафиксировано 825 пожара на территории лесного фонда.

Режим ЧС был введён 6 августа на территории семи районов Иркутской области. В Киренском, Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском и Чунском районах действовал полный запрет на посещение лесов, а также на лесохозяйственную и лесозаготовительную деятельность. На тот момент в регионе действовало 40 лесных пожаров, сообщает пресс-служба областного правительства.
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