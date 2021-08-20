В Иркутске сыграют в «Этно Волейбол»

Участвовать могут только спортсмены-любители



21 августа в Иркутске пройдёт открытый летний турнир по волейболу среди смешанных команд любительского уровня «Этно Волейбол». Соревнования проведут на двух площадках: общежитие №3 ИрГУПС (ул. Грибоедова, 59) и роща «Звёздочка». Начало турнира в 10:00.



В соревнованиях участвуют смешанные команды, состоящие из 3 мужчин, 3 женщин и 2 запасных. В команде должно быть два игрока в возрасте от 30лет, которые могут друг друга заменять. У представителей команды должен быть единый верх у формы (либо одна цветовая гамма футболок).



К турниру допускаются участники только любительского уровня. Среди участников не должно быть игроков первой и высшей лиг.



Победителей наградят медалями, грамотами и денежным призом. Также предусмотрены специальные призы для лучших игроков у женщин и мужчин, приз зрительских симпатий – для команды. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Возрастное ограничение 0+

