Участвовать могут только спортсмены-любители
21 августа в Иркутске пройдёт открытый летний турнир по волейболу среди смешанных команд любительского уровня «Этно Волейбол». Соревнования проведут на двух площадках: общежитие №3 ИрГУПС (ул. Грибоедова, 59) и роща «Звёздочка». Начало турнира в 10:00.
В соревнованиях участвуют смешанные команды, состоящие из 3 мужчин, 3 женщин и 2 запасных. В команде должно быть два игрока в возрасте от 30лет, которые могут друг друга заменять. У представителей команды должен быть единый верх у формы (либо одна цветовая гамма футболок).
К турниру допускаются участники только любительского уровня. Среди участников не должно быть игроков первой и высшей лиг.
Победителей наградят медалями, грамотами и денежным призом. Также предусмотрены специальные призы для лучших игроков у женщин и мужчин, приз зрительских симпатий – для команды. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
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В Иркутске сыграют в «Этно Волейбол»
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