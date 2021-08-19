Забайкалец создал уникальный сельский музей

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Забайкальского края

Он расположен в одном из сёл Ононского района



В селе Кулусутай Ононского района Забайкальского края местный житель Владимир Рыбин своими руками создал уникальный музей. Экспозиция появилась благодаря увлечению археологией: экспонаты забайкалец привозил из различных экспедиций.



По словам энтузиаста, музейный фонд сформировался по крупицам. Некоторые предметы перекочевали в музей из дома, а также из школьного музея. Что-то нашёл у друзей и родственников, часть экспонатов добыта во время археологических поездок.



Особого внимания заслуживает коллекция стеклянных фотопластинок начала 20-го века. Несмотря на то, что этим негативам много лет, с них можно печатать фотографии в высоком разрешении.



- До этого я 20 лет проработал киномехаником в местном клубе. Музей стал моим хобби, в создании которого мне помогали друзья, поддерживали мой энтузиазм, дарили в коллекцию экспонаты. Хочется, чтобы жители села знакомились с историей, могли к ней прикоснуться, – поделился Владимир Рыбин.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, администрация села поддерживает начинания забайкальца – под музей был выделен первый этаж местной школы, которая нуждается в капитальном ремонте.



- Здание школы находится в собственности администрации села и не является объектом культуры, поэтому мы не можем его отремонтировать. Я рекомендую сделать это помещение либо филиалом Ононского районного историко-краеведческого музея (если оно соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к музеям), либо филиалом клуба. Затем подготовить проектно-сметную документацию, после чего принять участие в конкурсе на получение финансирования для проведения ремонтных работ, – прокомментировала ситуацию с музеем министр культуры края Ирина Левкович во время рабочей поездки в Ононский район.

